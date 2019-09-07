Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3917391839193920 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 23:26 shapo написав: stm написав: Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...

Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато... Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...

Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.

"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.

И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент.

И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо."Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент.И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа

Я как раз в хорошем плане. США хотят выходить на рынок ЕС с газом, получается плохо особенно со стороны Германии. Россия сокращает поток газа по укр.границе от которой питаются Словакия, Венгрия. Польша покупает сжиженный газ у США, у нас есть труба которая не заполненна, почему бы не начать мегапроект "Украинский поток 2" ))) тем более уже звучали какие-то голоса... Чисто еврейская схема: лучший Президент Америки не важен, важен контракт и общий интерес ))) Я как раз в хорошем плане. США хотят выходить на рынок ЕС с газом, получается плохо особенно со стороны Германии. Россия сокращает поток газа по укр.границе от которой питаются Словакия, Венгрия. Польша покупает сжиженный газ у США, у нас есть труба которая не заполненна, почему бы не начать мегапроект "Украинский поток 2" ))) тем более уже звучали какие-то голоса... Чисто еврейская схема: лучший Президент Америки не важен, важен контракт и общий интерес ))) stm

Повідомлень: 1932 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 23:36 shapo написав: mephala написав: shapo написав: Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.

Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.

Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?

Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства

ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.

ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно. ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно.

Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь.

Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова.

Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь.Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова.Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость

ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання.

і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні. ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання.і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні. mephala Повідомлень: 5397 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 00:24 zРадио написав: ЛАД написав: Какие действия Зе Вас удручают?

Из уже сделанных?

Кроме назначений. Этот вопрос обсуждать не могу и не буду. КакиеЗе Вас удручают?Из уже сделанных?Кроме назначений. Этот вопрос обсуждать не могу и не буду.



Никакие. Я ведь и подчеркнул в первом комментарии - удручают бездействие и назначения. А это не менее, а порой и более важно, чем проактивные действия Никакие. Я ведь и подчеркнул в первом комментарии - удручают бездействие и назначения. А это не менее, а порой и более важно, чем проактивные действия

Хорошо, тогда иначе.

Что может/мог сделать президент при жёстком противостоянии ВР (не принималось ни одно его предложение)? Хорошо, тогда иначе.Что может/мог сделать президент при жёстком противостоянии ВР (не принималось ни одно его предложение)? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13987 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4253 раз. Подякували: 3949 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3917391839193920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм