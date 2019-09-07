Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо. "Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти. И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент. И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа
Я как раз в хорошем плане. США хотят выходить на рынок ЕС с газом, получается плохо особенно со стороны Германии. Россия сокращает поток газа по укр.границе от которой питаются Словакия, Венгрия. Польша покупает сжиженный газ у США, у нас есть труба которая не заполненна, почему бы не начать мегапроект "Украинский поток 2" ))) тем более уже звучали какие-то голоса... Чисто еврейская схема: лучший Президент Америки не важен, важен контракт и общий интерес )))
shapo написав:Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список. Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься. Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки? Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства
ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене. ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно.
Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь. Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова. Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость
ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання. і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні.
Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - заявили у Путина.
О какой нормализации без возврата Крыма Украине может быть речь?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить