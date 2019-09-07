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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3918391939203921 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 08 вер, 2019 05:20

https://zn.ua/POLITICS/matios-nazval-10 ... 9279_.html Все эти люди сознательно действовали против Украины. Их никто не принуждал, не шантажировал и не ставил в невыносимые условия. Вместо того, чтобы выбрать для себя страну, более близкую по духу и ценностям, они пошли путем предательства и откровенного преступления. Теперь предатели переданы России. Среди переданных по обмену россиян - откровенные враги Украины, готовые вновь прийти сюда с оружием в руках, и об этом следует помнить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8273 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 05:51 ЛАД написав: e]

Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!

Точно уж на сковородке!

shapo, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно. e]Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!Точно уж на сковородке!, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно.



Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.

Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны. Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2752 З нами з: 26.03.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3918391939203921 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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