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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 вер, 2019 05:20
Все эти люди сознательно действовали против Украины. Их никто не принуждал, не шантажировал и не ставил в невыносимые условия. Вместо того, чтобы выбрать для себя страну, более близкую по духу и ценностям, они пошли путем предательства и откровенного преступления. Теперь предатели переданы России. Среди переданных по обмену россиян - откровенные враги Украины, готовые вновь прийти сюда с оружием в руках, и об этом следует помнить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 08 вер, 2019 05:51
Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.
Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны.
Теперь уже точно не вернусь
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