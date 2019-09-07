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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3918391939203921

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 05:20

Все эти люди сознательно действовали против Украины. Их никто не принуждал, не шантажировал и не ставил в невыносимые условия. Вместо того, чтобы выбрать для себя страну, более близкую по духу и ценностям, они пошли путем предательства и откровенного преступления. Теперь предатели переданы России. Среди переданных по обмену россиян - откровенные враги Украины, готовые вновь прийти сюда с оружием в руках, и об этом следует помнить.
https://zn.ua/POLITICS/matios-nazval-10 ... 9279_.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 05:51

  ЛАД написав:e]
Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!
Точно уж на сковородке!
shapo, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно. :)


Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.
Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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