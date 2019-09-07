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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 вер, 2019 05:20
Все эти люди сознательно действовали против Украины. Их никто не принуждал, не шантажировал и не ставил в невыносимые условия. Вместо того, чтобы выбрать для себя страну, более близкую по духу и ценностям, они пошли путем предательства и откровенного преступления. Теперь предатели переданы России. Среди переданных по обмену россиян - откровенные враги Украины, готовые вновь прийти сюда с оружием в руках, и об этом следует помнить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 08 вер, 2019 05:51
Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.
Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:08
Почему ни за что? Благодаря этому ур** выпустили куча нашего народа. Если он был ценным свидетелем/обвиняемым для Европы, то у них было достаточно времени экстрадировать/допросить. Раз до сих пор этого не сделали, значит был не особо и интересен.
А не стыдно в раша банки поддерживать? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4741156#p4741156 Или бабло побеждает? Кто платит лучше тот и ближе к телу?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:54
Re: Політичні дискусії
Зебята, ну это какой-то йопаный стыд:
Или он там на спец задании был?
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:02
точнее - продолжение йопаного стыда
или при порохе по другому было?
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:10
Наверное в таком:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:21
Конечно, по-другому - при Порохе всей тусовкой праздновали 65-летие Г.Суркиса
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:26
)))
На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:27
Зебята, ну вы же за новые лица голосовали, а это че за хня?
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:31
Ну, мы-то ладно расстроились, а вы чего расстраиваетесь, ничего не поменялось, лозунги те же самые, новый кабмин на 80 процентов составлен из поклонников Порошенко, новый премьер дякувал в лоб Порошенко, глава фракции Слуги в Раде откровенный был порохобот.
Вы должны пылко поддерживать Зеленского.
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