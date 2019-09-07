ЛАД написав:

e]Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!Точно уж на сковородке!, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно.