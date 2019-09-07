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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3918391939203921

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 05:20

Все эти люди сознательно действовали против Украины. Их никто не принуждал, не шантажировал и не ставил в невыносимые условия. Вместо того, чтобы выбрать для себя страну, более близкую по духу и ценностям, они пошли путем предательства и откровенного преступления. Теперь предатели переданы России. Среди переданных по обмену россиян - откровенные враги Украины, готовые вновь прийти сюда с оружием в руках, и об этом следует помнить.
https://zn.ua/POLITICS/matios-nazval-10 ... 9279_.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 05:51

  ЛАД написав:e]
Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!
Точно уж на сковородке!
shapo, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно. :)


Не переиначит, а попытается переиначить. Причем эта попытка очень грубая, топорная и неуклюжая, так что сразу видно как человек пытается выкрутится.
Он похож на маленького ребенка, у которого весь рот и руки измазаны в шоколаде (хм.. ирония), но при этом говорящего что шоколадку он не брал и не ел. Ведь всем всё понятно и отмазки его смешны.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:08

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:... а ти за проливання крові ще 100500 років?
- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість! :mrgreen:


Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр...
Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін.
Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами.
Історії України не знаєш взагалі...

Почему ни за что? Благодаря этому ур** выпустили куча нашего народа. Если он был ценным свидетелем/обвиняемым для Европы, то у них было достаточно времени экстрадировать/допросить. Раз до сих пор этого не сделали, значит был не особо и интересен.
А не стыдно в раша банки поддерживать? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4741156#p4741156 Или бабло побеждает? Кто платит лучше тот и ближе к телу?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:54

Re: Політичні дискусії

Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:02

  airmax78 написав:Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?


точнее - продолжение йопаного стыда
или при порохе по другому было?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:10

  pesikot написав:
  shapo написав:Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.

А на каком уровне знают иврит в самом Израиле ? Вот оттуда :)

PS. про ZiK и Зеленского. Хуцпа в чистом виде, прямо таки классическая :)

Наверное в таком:
У самих же евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество, поэтому носители хуцпы ведут себя так, будто их не заботит вероятность попасть впросак, сесть в лужу или просто оказаться неправыми..
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:21

  19yuriy91 написав:
  airmax78 написав:Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?


точнее - продолжение йопаного стыда
или при порохе по другому было?


Конечно, по-другому - при Порохе всей тусовкой праздновали 65-летие Г.Суркиса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:26

  airmax78 написав:Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?



)))
На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:27

  freeze написав:
  airmax78 написав:Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?



)))
На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).

Зебята, ну вы же за новые лица голосовали, а это че за хня?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:31

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI
Или он там на спец задании был?



)))
На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).

Зебята, ну вы же за новые лица голосовали, а это че за хня?


Ну, мы-то ладно расстроились, а вы чего расстраиваетесь, ничего не поменялось, лозунги те же самые, новый кабмин на 80 процентов составлен из поклонников Порошенко, новый премьер дякувал в лоб Порошенко, глава фракции Слуги в Раде откровенный был порохобот.
Вы должны пылко поддерживать Зеленского.
freeze
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