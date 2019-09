Додано: Нед 08 вер, 2019 09:33

airmax78 написав: Зебята, ну это какой-то йопаный стыд: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... mOMqRPxotI

Или он там на спец задании был? Зебята, ну это какой-то йопаный стыд:Или он там на спец задании был?

Эх.... Их всех да и спалить, вот стране облегчение было. Конечно пришли бы другие, но эти уже изрядно надоелиSent from my SM-J730FM using Tapatalk