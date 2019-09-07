Додано: Нед 08 вер, 2019 09:45

Starikan написав: Ukrainian написав: Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену

Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.

То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет. Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа:прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.

Когда вы говорите, что ради людей вы готовы пойти на все, тем самым вы готовите почву для капитуляции. В обмен на людей у вас потребуют суверенитетПосле того, как Украина пошла на все условия России по обмену племенными, согласившись выдать Путину единственного пленного, который того интересовал, разгорелась дискуссия, что важнее, люди или национальные интересы. И это в корне неверная дискуссия. Потому что она обезличивает эти самые национальные интересы. А ведь за ними стоят те же самые люди, просто тысячи и миллионы людей.Если бы мы говорили об обмене пленными, которые являются обычными военнопленными, то конечно можно менять 10 своих хоть на тысячу их. Не вопрос. Россия - людоеды, и им не важны жизни. А нам важны. Поэтому такие обмены нужны и важны.Но тут речь о другом. Цемах - не человек в привычном понимании. Да и в непривычном, если он вчера не перелез через забор голландского посольства и не попросил у них убежища, он уже не человек. Он уже не жилец. Цемах - это функция. Позволяющая сохранить, быть может, тысячи жизней. Потому как он является важным элементом в войне. И отдавая его Путину мы тем самым убиваем сотни и тысячи человек. Которые могут погибнуть в будущем, когда у Путина будут развязаны руки.Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев, как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга - и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы сейчас стояла российская армия.А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.Именно поэтому в западном обществе, которое гораздо более гуманно, нежели украинское, есть правило - не вести переговоры с террористами. Потому что тогда придется выполнять их требования. Ради жизни людей. И тогда террористов станет в разы больше. Ведь метод работает. И тогда погибнет гораздо больше людей.Поэтому власть - это так сложно. Потому что власть это не выбор между конфетой и пироженкой. Это очень часто выбор между плохим и очень плохим решением. И эти решения будут ранить людей. И эмоциям тут нет места. Ибо эмоции стоят тысячи жизней. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу, поддавшись эмоциям. Если ты наделён властью, то ты не имеешь на них права. Если ты не можешь от них отказаться, то ты должен признать, что слишком слаб для власти. И да, родственники пленных всегда будут хотеть вернуть своих любой ценой. И это нормально. Это естественно. Но также естественно понимать, что решения надо принимать не поддаваясь на эмоции, не желая помочь вот именно этим людям, а просчитывая ходы и взвешивая риски. Потому что иначе - это капитуляция. Это слабость.А пока мы на войне, мы не можем себе ее позволить.