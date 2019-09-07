Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
точнее - продолжение йопаного стыда или при порохе по другому было?
Конечно, по-другому - при Порохе всей тусовкой праздновали 65-летие Г.Суркиса
70-річчя на новому рівні - з головою СБУ.
Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами? Серед трьох топ кандидатів Зе, По і ТЮ, найгіршим варіантом є Зе. Я прогнозував зупинку реформ при Зе, а виявилось не зупинка, а стрімкий відкат. Те, що зараз робить Зеленський - не реформи, а повернення в часи Януковича, коли всі ниточки управління тягнулись до Пахана.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Ну, мы-то ладно расстроились, а вы чего расстраиваетесь, ничего не поменялось, лозунги те же самые, новый кабмин на 80 процентов составлен из поклонников Порошенко, новый премьер дякувал в лоб Порошенко, глава фракции Слуги в Раде откровенный был порохобот. Вы должны пылко поддерживать Зеленского.
З якого диву? Зефіли змінили розумного на красивого, а ми винні? Нам з його фейса води не пити, нам таке зе і даром не потрібно. Так шо: бачили очі, що купували - тепер їжте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Ну, мы-то ладно расстроились, а вы чего расстраиваетесь, ничего не поменялось, лозунги те же самые, новый кабмин на 80 процентов составлен из поклонников Порошенко, новый премьер дякувал в лоб Порошенко, глава фракции Слуги в Раде откровенный был порохобот. Вы должны пылко поддерживать Зеленского.
З якого диву? Зефіли змінили розумного на красивого, а ми винні? Нам з його фейса води не пити, нам таке зе і даром не потрібно. Так шо: бачили очі, що купували - тепер їжте.
Порохоботы остались у власти, кадровый состав немного поменялся в сторону омоложения, не пойму почему вы так расстраиваетесь.
Ukrainian написав:Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену
Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией. То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.
Освобождение Цемаха: Украина сама разрушает коалицию против РФ
Когда вы говорите, что ради людей вы готовы пойти на все, тем самым вы готовите почву для капитуляции. В обмен на людей у вас потребуют суверенитет После того, как Украина пошла на все условия России по обмену племенными, согласившись выдать Путину единственного пленного, который того интересовал, разгорелась дискуссия, что важнее, люди или национальные интересы. И это в корне неверная дискуссия. Потому что она обезличивает эти самые национальные интересы. А ведь за ними стоят те же самые люди, просто тысячи и миллионы людей.
Если бы мы говорили об обмене пленными, которые являются обычными военнопленными, то конечно можно менять 10 своих хоть на тысячу их. Не вопрос. Россия - людоеды, и им не важны жизни. А нам важны. Поэтому такие обмены нужны и важны.
Но тут речь о другом. Цемах - не человек в привычном понимании. Да и в непривычном, если он вчера не перелез через забор голландского посольства и не попросил у них убежища, он уже не человек. Он уже не жилец. Цемах - это функция. Позволяющая сохранить, быть может, тысячи жизней. Потому как он является важным элементом в войне. И отдавая его Путину мы тем самым убиваем сотни и тысячи человек. Которые могут погибнуть в будущем, когда у Путина будут развязаны руки.
Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев, как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.
Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга - и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы сейчас стояла российская армия.
А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.
Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей.
Именно поэтому в западном обществе, которое гораздо более гуманно, нежели украинское, есть правило - не вести переговоры с террористами. Потому что тогда придется выполнять их требования. Ради жизни людей. И тогда террористов станет в разы больше. Ведь метод работает. И тогда погибнет гораздо больше людей.
Поэтому лицемерно сравнивать жизни и государственные интересы. Это всегда жизни и еще больше жизней. Поэтому власть - это так сложно. Потому что власть это не выбор между конфетой и пироженкой. Это очень часто выбор между плохим и очень плохим решением. И эти решения будут ранить людей. И эмоциям тут нет места. Ибо эмоции стоят тысячи жизней. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу, поддавшись эмоциям. Если ты наделён властью, то ты не имеешь на них права. Если ты не можешь от них отказаться, то ты должен признать, что слишком слаб для власти. И да, родственники пленных всегда будут хотеть вернуть своих любой ценой. И это нормально. Это естественно. Но также естественно понимать, что решения надо принимать не поддаваясь на эмоции, не желая помочь вот именно этим людям, а просчитывая ходы и взвешивая риски. Потому что иначе - это капитуляция. Это слабость.
Долярчик написав:... а ти за проливання крові ще 100500 років? - той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість!
Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр... Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін. Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами. Історії України не знаєш взагалі...
Почему ни за что? Благодаря этому ур** выпустили куча нашего народа. Если он был ценным свидетелем/обвиняемым для Европы, то у них было достаточно времени экстрадировать/допросить. Раз до сих пор этого не сделали, значит был не особо и интересен. А не стыдно в раша банки поддерживать? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4741156#p4741156 Или бабло побеждает? Кто платит лучше тот и ближе к телу?
Ну давайте розглянемо Альфа банк. Він спонсор фашистів ? Ні. Альфа Джаз Фест знаєте хто проводив? Бувший львів'янин єврейського походження Фрідман. https://www.google.com/amp/s/www.radios ... 96052.html Банк на продажі. Власники давно змилися там де с.ка Гонтарєва. Так що все дуже спірно. Тим більше йшлося про можливу аналітику,де краще вкласти депо. Ніхто не проти обміну але: 1) Пуйло звільнив моряків в рамках Обміну ,а не не просто по рішенню міжнародного Суду. Різницю розумієте зелені чоловічки? Чи будете далі здавати Україну? Слідуючий крок Раша в G7 і зняття санкцій?
Востаннє редагувалось Ethereum в Нед 08 вер, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова. Цемах по данных сайта Миротворец был командиром нескольких советских зенитных установок в Снежном, на хрен россиянам ставить в известность какого-то сошку о своих планах и действиях. Тем более, что голландцы его допросили, где как я понимаю, он сказал, что ни в зуб ногой по этой теме.
freeze написав:Порохоботы остались у власти, кадровый состав немного поменялся в сторону омоложения, не пойму почему вы так расстраиваетесь.
Таких казочок я ще не чув. Не так давно в темі було, що всі, виявляються, євреї, а, оце так поворот, на справді, виявляється, що не євреї, а порохоботи. Воно, звісно, приємно, що ми ще більш богообрані, але нам чужого не треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Порохоботы остались у власти, кадровый состав немного поменялся в сторону омоложения, не пойму почему вы так расстраиваетесь.
Таких казочок я ще не чув. Не так давно в темі було, що всі, виявляються, євреї, а, оце так поворот, на справді, виявляється, що не євреї, а порохоботи. Воно, звісно, приємно, що ми ще більш богообрані, але нам чужого не треба.
Погуглите, что говорили и писали в соцсетях в марте-апреле новый премьер, глава фракции Слуги в Раде, все эти министры в правительстве, одни дякуватели и порохоботы. Так что поверьте, для вас ничего не поменялось, небольшое естественное кадровое омоложение.
Вчера, 7 сентября, под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел корпоратив для менеджеров корпорации Roshen в честь ее 23-летия. Назывался он Roshen Music Fest. Это традиционное мероприятие, которое корпорация экс-президента проводит с большим размахом. В прошлом году, на нем выступал, например, Монатик.
В этот раз перед дорогими гостями пели украинская группа The Hardkiss, британский поп и джаз певец Джейми Каллум и модные Jungle - это британская группа из Лондона