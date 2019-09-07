Додано: Нед 08 вер, 2019 10:27

Ethereum написав: pesikot написав: Starikan написав: Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ? Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?

так отож, так тыкают, что их 73%.

А теперь никого проголосовавшего не найдешь так отож, так тыкают, что их 73%.А теперь никого проголосовавшего не найдешь





Зато кричать : Це перемога! Зробимо всіх разом! Кожен президент!

Дятли ,а не президенти...

Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха

https://rubryka.com/2019/09/07/niderlan ... y-tsemaha/ Зато кричать : Це перемога! Зробимо всіх разом! Кожен президент!Дятли ,а не президенти...Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха

Т.е. Нидерланды специально ждали обмена и возврата. А пока он был в Украине - он им был не нужен. Думаю в этом и есть ценность этого "свидетеля". Сам по себе он не нужен, но факт не передачи его росией скажет гораздо больше.А что тут делать большинству из тех 73%? Выслушивать сплошные оскорбления от 25% "гениев", некоторые из которых даже не знают как IQ пишется правильно, но при этом утверждают, что он у них зашкаливает... и все на что этих 25% хватает - это переходить на личности и оскорблять. При этом часть слилась сразу после проигрыша По - видимо платить перестали, а может и не заплатили даже за тот бред, что они несли..