Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу
Джон Сноу как пример??? Серьезно? Блд, пошлите этого специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital хотя бы на неделю в окопы! Глядишь румянец с пухлых щечек спадет, маникюр с пальчиков облезет и жизнь заиграет новыми, реальными гранями..
Т.е. Нидерланды специально ждали обмена и возврата. А пока он был в Украине - он им был не нужен. Думаю в этом и есть ценность этого "свидетеля". Сам по себе он не нужен, но факт не передачи его росией скажет гораздо больше. А что тут делать большинству из тех 73%? Выслушивать сплошные оскорбления от 25% "гениев", некоторые из которых даже не знают как IQ пишется правильно, но при этом утверждают, что он у них зашкаливает... и все на что этих 25% хватает - это переходить на личности и оскорблять. При этом часть слилась сразу после проигрыша По - видимо платить перестали, а может и не заплатили даже за тот бред, что они несли..
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Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова. ......
А что непонятного? Вопрос не в Цемахе, а в возможности обосрать обмен (кот. По не сумел добиться), а вместе с ним и Зе. Причем, доходит до смешного - с одной стороны, обмен плох, "це зрада", с др. стороны "це заслуга По i наслiдок його зусиль".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова. Цемах по данных сайта Миротворец был командиром нескольких советских зенитных установок в Снежном, на хрен россиянам ставить в известность какого-то сошку о своих планах и действиях. Тем более, что голландцы его допросили, где как я понимаю, он сказал, что ни в зуб ногой по этой теме.
То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях?
lapay написав:Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами?
Ага, только кто это говорил? Я и другие адекваты! Порохоботы же визжали, что Порошенко - НЕ элемент Системы, а борец с ней...
Адеквати, тобто, порохоботи, як раз і казали, що не треба ламати те, що працює і рухається в правильному, європейському, напрямку. Але ж адепти п'ятої передачі таки її включили, точніше, переплутали її із заднім ходом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ol_zy написав:Т.е. Нидерланды специально ждали обмена и возврата. А пока он был в Украине - он им был не нужен. Думаю в этом и есть ценность этого "свидетеля". Сам по себе он не нужен, но факт не передачи его росией скажет гораздо больше.
zРадио написав:То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях?
А шо там юлеботи - нових інструкцій ще не роздали, чи бабуся пішла в підпілля? Не вийшла любов з молодим, зеленим - так не дістанусь нікому?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами?
Ага, только кто это говорил? Я и другие адекваты! Порохоботы же визжали, что Порошенко - НЕ элемент Системы, а борец с ней...
Адеквати, тобто, порохоботи, як раз і казали, що не треба ламати те, що працює і рухається в правильному, європейському, напрямку. Але ж адепти п'ятої передачі таки її включили, точніше, переплутали її із заднім ходом.
Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.
Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...
pesikot написав:А вообще, по поводу Цемаха, то условные 73% активно задвигают тезис, мол, свидетель не ценный. При чём, шпарят почти слово в слово
Свидетель чего этот Цемах? Единственная претензия к нему - это видео, где он говорит запиканное слово из трёх букв, где вторая буква судя по артикуляции это У. Луценко за два месяца даже постеснялся ему обвинение выдвинуть по поводу Боинга. Цемаха обвиняли как участника незаконных формирований, и не более того.