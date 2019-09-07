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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39213922392339243925>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

  V2 написав:. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу

Джон Сноу как пример??? Серьезно? Блд, пошлите этого специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital хотя бы на неделю в окопы! Глядишь румянец с пухлых щечек спадет, маникюр с пальчиков облезет и жизнь заиграет новыми, реальными гранями..
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:27

  Ethereum написав:
  pesikot написав:
  Starikan написав:Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?

так отож, так тыкают, что их 73%.
А теперь никого проголосовавшего не найдешь



Зато кричать : Це перемога! Зробимо всіх разом! Кожен президент!
Дятли ,а не президенти... :D
Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха
https://rubryka.com/2019/09/07/niderlan ... y-tsemaha/

Т.е. Нидерланды специально ждали обмена и возврата. А пока он был в Украине - он им был не нужен. Думаю в этом и есть ценность этого "свидетеля". Сам по себе он не нужен, но факт не передачи его росией скажет гораздо больше.
А что тут делать большинству из тех 73%? Выслушивать сплошные оскорбления от 25% "гениев", некоторые из которых даже не знают как IQ пишется правильно, но при этом утверждают, что он у них зашкаливает... и все на что этих 25% хватает - это переходить на личности и оскорблять. При этом часть слилась сразу после проигрыша По - видимо платить перестали, а может и не заплатили даже за тот бред, что они несли..
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:29

  lapay написав:Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами?


Ага, только кто это говорил? Я и другие адекваты! Порохоботы же визжали, что Порошенко - НЕ элемент Системы, а борец с ней...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:30

  freeze написав:
  V2 написав:Цемах - не человек


Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова.
......

А что непонятного?
Вопрос не в Цемахе, а в возможности обосрать обмен (кот. По не сумел добиться), а вместе с ним и Зе.
Причем, доходит до смешного - с одной стороны, обмен плох, "це зрада", с др. стороны "це заслуга По i наслiдок його зусиль". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:33

  freeze написав:
  V2 написав:Цемах - не человек


Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова.
Цемах по данных сайта Миротворец был командиром нескольких советских зенитных установок в Снежном, на хрен россиянам ставить в известность какого-то сошку о своих планах и действиях.
Тем более, что голландцы его допросили, где как я понимаю, он сказал, что ни в зуб ногой по этой теме.


То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:37

  zРадио написав:
  lapay написав:Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами?


Ага, только кто это говорил? Я и другие адекваты! Порохоботы же визжали, что Порошенко - НЕ элемент Системы, а борец с ней...

Адеквати, тобто, порохоботи, як раз і казали, що не треба ламати те, що працює і рухається в правильному, європейському, напрямку.
Але ж адепти п'ятої передачі таки її включили, точніше, переплутали її із заднім ходом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:40

  ol_zy написав:Т.е. Нидерланды специально ждали обмена и возврата. А пока он был в Украине - он им был не нужен. Думаю в этом и есть ценность этого "свидетеля". Сам по себе он не нужен, но факт не передачи его росией скажет гораздо больше.


Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом
Так кто врёт, вы или Зеленский ? :)
А вообще, по поводу Цемаха, то условные 73% активно задвигают тезис, мол, свидетель не ценный. При чём, шпарят почти слово в слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:40

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях? :mrgreen:

А шо там юлеботи - нових інструкцій ще не роздали, чи бабуся пішла в підпілля? Не вийшла любов з молодим, зеленим - так не дістанусь нікому? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:44

  lapay написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Скільки, в цій темі, було сказано про рожеві окуляри зефілів, про незламність Системи, яку можна змінити тільки послідовними і довгими реформами?


Ага, только кто это говорил? Я и другие адекваты! Порохоботы же визжали, что Порошенко - НЕ элемент Системы, а борец с ней...

Адеквати, тобто, порохоботи, як раз і казали, що не треба ламати те, що працює і рухається в правильному, європейському, напрямку.
Але ж адепти п'ятої передачі таки її включили, точніше, переплутали її із заднім ходом.


Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.

Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:44

  pesikot написав:А вообще, по поводу Цемаха, то условные 73% активно задвигают тезис, мол, свидетель не ценный. При чём, шпарят почти слово в слово


Свидетель чего этот Цемах?
Единственная претензия к нему - это видео, где он говорит запиканное слово из трёх букв, где вторая буква судя по артикуляции это У.
Луценко за два месяца даже постеснялся ему обвинение выдвинуть по поводу Боинга. Цемаха обвиняли как участника незаконных формирований, и не более того.
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