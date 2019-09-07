Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова. Цемах по данных сайта Миротворец был командиром нескольких советских зенитных установок в Снежном, на хрен россиянам ставить в известность какого-то сошку о своих планах и действиях. Тем более, что голландцы его допросили, где как я понимаю, он сказал, что ни в зуб ногой по этой теме.
То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях?
Особенно прикольно это звучит на фоне того, что абсолютно все!!! страны НАТО в своих заявлениях горячо приветствовали обмен.
Мой Гугл выдает кучу фамилий, завязанных многочисленными расследованиями с делом Боинга, очень много фамилий. Но Гугл не выдает фамилию Цемах в 2014-2018 годах. Единственная запись на Миротворце как участник незаконных формирований.
zРадио написав:Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.
Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...
Реальний чи кіношний рух в Європу, як зараз - все пізнається в порівняні. Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат. Чим тоталітарніша була система при комуністах, тим бідніший, корумпованіший і заскорузліший постсовок. А хто цього не розуміє, той зефіл, чи навіть зебіл. Отакі справи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання. і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні.
Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте! Точно уж на сковородке! shapo, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно.
ви в мене давно в маніпуляторах записані. приведіть цитату де я сам кажу що ахметов єврей. або з’їжте краватку напару с шапо. а то один приписав мені слова оббрехавши а іншій його тут же відлайкав. одна шайка лєйка видно відразу.
zРадио написав:Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.
Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...
Реальний чи кіношний рух в Європу, як зараз - все пізнається в порівняні. Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат. Чим тоталітарніша була система при комуністах, тим бідніший, корумпованіший і заскорузліший постсовок. А хто цього не розуміє, той зефіл, чи навіть зебіл. Отакі справи.
Нові старі обличчя і кумовство продовжується. Земляк и однокурсник Богдана!
freeze написав:Реально не понимаю, в чем сейчас откат. Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону. МВФ вообще хозяин в новом правительстве. Всё идет по плану Порошенко.
Ви не розумієте? А хіба не для Вас (вас всіх), тут неоднаразово, різними людьми, говорилось, що, в реалі, є тільки невеличкий простір для маневра, і що навіть Бойко змушений буде рухатись в напрямку ЄС, як це робив Порошенко? І те, що зараз намагається зробити Зеленський - підм'яти під себе НАБУ, НАЗК, суди, Київ - не минеться йому даром. Скоро прийдуть комісари в шкірянках з нашивками США і ЄС, і дружньо, але твердо, візьмуть його під руки і розвернуть куди треба. Бо є популістична політична тріскотня, а є реальний світ, який живе по своїм законам. Ми не такі багаті, щоб витримати новообраного наполеончика, скоро лафа з цінами на еспортну сировину закінчиться, і вся ця спроба відкату від демократії накриється мідним тазом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.