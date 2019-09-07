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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3922392339243925>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:47

  zРадио написав:
  freeze написав:
  V2 написав:Цемах - не человек


Не особо понимаю нагнетания насчет обмена Цемаха на Сенцова.
Цемах по данных сайта Миротворец был командиром нескольких советских зенитных установок в Снежном, на хрен россиянам ставить в известность какого-то сошку о своих планах и действиях.
Тем более, что голландцы его допросили, где как я понимаю, он сказал, что ни в зуб ногой по этой теме.


То очередной порохобот имел в виду, что мы своими же руками разрушаем коалицию против РФ, поспособствовав освобождению Сенцова. О чем теперь гневно разглагольствовать на заседаниях ЕП и НАТО - о чеченских геях? :mrgreen:

Особенно прикольно это звучит на фоне того, что абсолютно все!!! страны НАТО в своих заявлениях горячо приветствовали обмен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:51

  antey1969 написав:Особенно прикольно это звучит на фоне того, что абсолютно все!!! страны НАТО в своих заявлениях горячо приветствовали обмен.


Я предположил ход мыслей графомана-порохобота. Это не значит, что в его мыслях присутствует логика :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:51

Мой Гугл выдает кучу фамилий, завязанных многочисленными расследованиями с делом Боинга, очень много фамилий.
Но Гугл не выдает фамилию Цемах в 2014-2018 годах. Единственная запись на Миротворце как участник незаконных формирований.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:56

  ЛАД написав:
  pesikot написав:.......
  shapo написав:2) На государственном уровне в отличие от СССР антисемитизма в Украине нет, на бытовом никуда не делся, ваша братия на этом форуме яркий пример.

Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.

"Отсутствие антисемитизма" ярко доказывают посты будивельника и Либо, попытки мефалы доказать, что По это Вальцман, да и само обсуждение вопроса о национальности.

полюбляєте ярлики навішувати? чи за собою не помітно?
Антисемити́зм (нем. Antisemitismus) — одна из форм национальной нетерпимости, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к этнической или религиозной группе
а тепер докажіть що у мене вороже ставлення до євреїв або з’їжте краватку.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:57

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.

Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...

Реальний чи кіношний рух в Європу, як зараз - все пізнається в порівняні. Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Чим тоталітарніша була система при комуністах, тим бідніший, корумпованіший і заскорузліший постсовок. А хто цього не розуміє, той зефіл, чи навіть зебіл. Отакі справи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:02

  ЛАД написав:
ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання.
і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні.

Интересно наблюдать как человек выкручивается и обвиняет других в "брехне" после того как настойчиво доказывал, что Ахметов как и По евреи, и утверждал, что израильский Форбс "просто не стал настаивать" на своей правоте!
Точно уж на сковородке!
shapo, с кем Вы спорите? Он же переиначит хоть свои, хоть чужие слова как угодно. :)

ви в мене давно в маніпуляторах записані. приведіть цитату де я сам кажу що ахметов єврей. або з’їжте краватку напару с шапо. а то один приписав мені слова оббрехавши а іншій його тут же відлайкав. одна шайка лєйка видно відразу.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:03

  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:08

  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Но без Порошенко, это и обидно...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:11

  lapay написав:
  zРадио написав:Порохоботы - это неадекваты, которые перепутали проевропейскую риторику, покрывающую воровство, с реальным движением в Европу.

Еще и смеют называть оппонентов, разжевывающих им суть обмана, пятой колонной. Ну-ну...

Реальний чи кіношний рух в Європу, як зараз - все пізнається в порівняні. Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Чим тоталітарніша була система при комуністах, тим бідніший, корумпованіший і заскорузліший постсовок. А хто цього не розуміє, той зефіл, чи навіть зебіл. Отакі справи.


Нові старі обличчя і кумовство продовжується.
Земляк и однокурсник Богдана!

htps://strana.ua/articles/analysis/2207 ... opros.html
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:29

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Ви не розумієте? А хіба не для Вас (вас всіх), тут неоднаразово, різними людьми, говорилось, що, в реалі, є тільки невеличкий простір для маневра, і що навіть Бойко змушений буде рухатись в напрямку ЄС, як це робив Порошенко?
І те, що зараз намагається зробити Зеленський - підм'яти під себе НАБУ, НАЗК, суди, Київ - не минеться йому даром. Скоро прийдуть комісари в шкірянках з нашивками США і ЄС, і дружньо, але твердо, візьмуть його під руки і розвернуть куди треба.
Бо є популістична політична тріскотня, а є реальний світ, який живе по своїм законам.
Ми не такі багаті, щоб витримати новообраного наполеончика, скоро лафа з цінами на еспортну сировину закінчиться, і вся ця спроба відкату від демократії накриється мідним тазом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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