Додано: Нед 08 вер, 2019 11:29

freeze написав: Реально не понимаю, в чем сейчас откат.

Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.

МВФ вообще хозяин в новом правительстве.

Всё идет по плану Порошенко. Реально не понимаю, в чем сейчас откат.Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.МВФ вообще хозяин в новом правительстве.Всё идет по плану Порошенко.

Ви не розумієте? А хіба не для Вас (вас всіх), тут неоднаразово, різними людьми, говорилось, що, в реалі, є тільки невеличкий простір для маневра, і що навіть Бойкобуде рухатись в напрямку ЄС, як це робив Порошенко?І те, що зараз намагається зробити Зеленський - підм'яти під себе НАБУ, НАЗК, суди, Київ - не минеться йому даром. Скоро прийдуть комісари в шкірянках з нашивками США і ЄС, і дружньо, але твердо, візьмуть його під руки і розвернуть куди треба.Бо є популістична політична тріскотня, а є реальний світ, який живе по своїм законам.Ми не такі багаті, щоб витримати новообраного наполеончика, скоро лафа з цінами на еспортну сировину закінчиться, і вся ця спроба відкату від демократії накриється мідним тазом.