Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55

ЛАД написав: Starikan написав: yama написав: хорошо что я за него не голосовал хорошо что я за него не голосовал Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ? Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ? Ну я голосовал.

Что дальше?

Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно.

И ещё. Вы лично за легализацию оружия? Ну я голосовал.Что дальше?Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно.И ещё. Вы лично за легализацию оружия?

Категорически против.Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне.А дальше посмотрим.Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"