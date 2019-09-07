Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Реально не понимаю, в чем сейчас откат. Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону. МВФ вообще хозяин в новом правительстве. Всё идет по плану Порошенко.
Но без Порошенко, это и обидно...
У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет. А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул!
lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Реально не понимаю, в чем сейчас откат. Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону. МВФ вообще хозяин в новом правительстве. Всё идет по плану Порошенко.
Но без Порошенко, это и обидно...
У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет. А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул![/quote]
antey1969 написав: У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет. А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул!
А потім вкраде 2млрд. як з Приватом! Нові обличчя,кажете куме))
Дубилет вообще запретил покупать канцелярию, и переводит всё на документооборот электронный, теперь сервера надо жечь будет при выезде, и одновременно 2 пожара устраивать, а если ещё облако будут использовать, то ядерный взрыв наверное )))
stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо. "Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.
Не стоит так категорично. 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа. 2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
Ukrainian написав:Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - заявили у Путина. О какой нормализации без возврата Крыма Украине может быть речь?
Для этого заготовлена методичка, процитированная на валютной ветке: "Украина поставила жизнь и здоровье своих граждан выше своих геополитических интересов".
lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
По 10 раз в день никто в телевизоре не повторяет "геть від москви" и "остаточне прощавай". И я абсолютно серьезно - для большинства апологетов армовира после 5 лет президенства Порошенко это как "Отче наш"
stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо. "Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.
Не стоит так категорично. 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа. 2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый. 2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице
Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
Ну я голосовал. Что дальше? Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно. И ещё. Вы лично за легализацию оружия?
Категорически против. Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне. А дальше посмотрим.
Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.
Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"