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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39223923392439253926>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:29

  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

але ж як співалося коли йшов зе до влади. :mrgreen:
іноді так приємно дивитися на мармизи зефілів :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в Нед 08 вер, 2019 11:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:30

  stm написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Но без Порошенко, это и обидно...

У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет.
А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул!
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:34

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Но без Порошенко, это и обидно...

У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет.
А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул![/quote]

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил закупать блокноты с золотым тиснением.
https://112.ua/politika/dubilet-zapreti ... 06287.html

А потім вкраде 2млрд. як з Приватом!
Нові обличчя,кажете куме))
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:41

  Ethereum написав:
  antey1969 написав: У Порошенко всегда были хорошие планы, но вот с их реализацией как-то не складывалось. То ему кто-то мешает, то погнет, то поломает, а то и вовсе о них забудет.
А тут просто страшное дело, пообещали - сделали. Краеугольные камни внутренней политики зашатались. Караул!


Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил закупать блокноты с золотым тиснением.
https://112.ua/politika/dubilet-zapreti ... 06287.html

А потім вкраде 2млрд. як з Приватом!
Нові обличчя,кажете куме))

Дубилет вообще запретил покупать канцелярию, и переводит всё на документооборот электронный, теперь сервера надо жечь будет при выезде, и одновременно 2 пожара устраивать, а если ещё облако будут использовать, то ядерный взрыв наверное )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:41

  shapo написав:
  stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... ;)
Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.
"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.

Не стоит так категорично.
1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа.
2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:44

  Ukrainian написав:Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - заявили у Путина.
О какой нормализации без возврата Крыма Украине может быть речь?

Для этого заготовлена методичка, процитированная на валютной ветке: "Украина поставила жизнь и здоровье своих граждан выше своих геополитических интересов".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:46

  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.


Реально не понимаю, в чем сейчас откат.


По 10 раз в день никто в телевизоре не повторяет "геть від москви" и "остаточне прощавай". И я абсолютно серьезно - для большинства апологетов армовира после 5 лет президенства Порошенко это как "Отче наш"
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:48

  Ethereum написав:Для наївного Долярчика
Епоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... -XXGYWuUxU

Это тот на дне которого По будучи президентом гулял?
Интернете появилось видео с празднования Дня рождения бизнесмена, владельца футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса. На этом мероприятии выступал и президент с приветственным словом.

Петр Порошенко заявил, что ему очень приятно находиться среди старых и добрых друзей. Кроме того он назвал бизнесмена человеком, который умеет дружить.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/283809-kasjjanov_opublikoval_video_na_kotorom_poroshenko_vystupal_na_dne_rohdenija_surkisa
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:52

  Starikan написав:
  shapo написав:
  stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... ;)
Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.
"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.

Не стоит так категорично.
1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа.
2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".


1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый.
2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  yama написав: хорошо что я за него не голосовал
Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
Ну я голосовал.
Что дальше?
Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно. :)
И ещё. Вы лично за легализацию оружия?

Категорически против.
Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне.
А дальше посмотрим.

Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.

Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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