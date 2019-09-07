Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно
Starikan написав:Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.
Голосовалка была очевидно подкручена модераторами-сторонниками Порошенка. Достаточно просто сравнить его результат на выборах (причем в основном за счет голосов, набранных в 3-х западных областях), с процентов в этой голосовалке. Эти же модераторы регулярно чистят посты и банят тех, кто за мир и прекращение войны.
Вы (говорю о вас во множественном числе) в 2013-14 втянули Украину обманом в кровавую авантюру. Но теперь ваш обман раскрылся. Помните, как говорил Д. Вашингтона "нельзя вечно обманывать целый народ...". На майдане вами искуственно разжигалась вражда и ненависть, что было совсем не в интересах украинцев, которые совсем не стали лучше жить за 5 лет вашей власти. Вы через телевидение и интернет кормили народ фэйками, историческими бреднями в духе книги Оруэлла, но народ уже наелся. Да, Путин виновен, он клюнул вашу наживку, его рефлексы альфа-самца перевесили здравомыслие. Но ваша вина в этой войне - не меньшая, а прямо скажем, и бОльшая.
Так вот запомните - ваша (именно ваша) война народу не нужна. Хотите продолжения "банкета" - договоритесь с такими же "идейными" по ту сторону линии разграничения (там их тоже хватает), выйдите в чистое поле и перебейте друг дружку. А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского.
freeze написав:Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.
Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу? Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского
Зеленській взяв оброк однотуровості, Трампа змете неминуча рецесія, тоді йому все пригадають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Полонені в Росії та Криму Докладніше: Список українських політв'язнів у Російській Федерації та в Криму Станом на 28 листопада 2018 року з початку війни, офіційно, за проукраїнську позицію, всього у російський полон потрапили 88 громадян України, з яких 14 були звільнені або обміняні на полонених російських військових.
25 листопада 2018 року в ході атаки Російських військ ЧФ, ФСБ та ПС на Українські кораблі ВМС поблизу керченської протоки було захоплено в полон 24 українських військових моряків.[31]
Следует различать обмены с лднр и конкретно россией. Итого петя за все время с начала войны непосредственно у россии обменял лишь 14 человек , Зеленский за неполные 4 месяца своей власти выменял 35 человек, часть из которых наверняка уже не надеялась на спасение, имея десятилетние сроки осуждения в россии.
Долярчик написав:... а ти за проливання крові ще 100500 років? - той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість!
Ethereum написав: Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр... Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін. Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами. Історії України не знаєш взагалі...
Почему ни за что? Благодаря этому ур** выпустили куча нашего народа. Если он был ценным свидетелем/обвиняемым для Европы, то у них было достаточно времени экстрадировать/допросить. Раз до сих пор этого не сделали, значит был не особо и интересен. А не стыдно в раша банки поддерживать? https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4741156#p4741156 Или бабло побеждает? Кто платит лучше тот и ближе к телу?
Ну давайте розглянемо Альфа банк. Він спонсор фашистів ? Ні. Альфа Джаз Фест знаєте хто проводив? Бувший львів'янин єврейського походження Фрідман. https://www.google.com/amp/s/www.radios ... 96052.html Банк на продажі. Власники давно змилися там де с.ка Гонтарєва. Так що все дуже спірно. Тим більше йшлося про можливу аналітику,де краще вкласти депо. Ніхто не проти обміну але: 1) Пуйло звільнив моряків в рамках Обміну ,а не не просто по рішенню міжнародного Суду. Різницю розумієте зелені чоловічки? Чи будете далі здавати Україну? Слідуючий крок Раша в G7 і зняття санкцій?
Альфа банк - ваши соратники утверждают, что головной альфа ру, а он как раз поддерживает их да еще и как. Ваши соратники офис банка во Львове разгромили, а значит вы лукавите. Когда я об этом же говорил ваши же прохоботы обвиняли меня в поддержке рос. альфы... Или вы уже против По стали? Ваш любимый Пу никогда и никого бы по решению суда не освободил бы никогда. Или вы этого понять не в состоянии? Сколько судов уже международных ваш Пу исполнил приговоров против росии? Следующий шаг возврат Донбасса и Крыма. А в G7 пока Украину хотят пригласить, правда пока не в качестве члена, а там посмотрим.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7