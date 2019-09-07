Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо. "Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.
Не стоит так категорично. 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа. 2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый. 2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице
Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
Ну я голосовал. Что дальше? Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно. И ещё. Вы лично за легализацию оружия?
Категорически против. Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне. А дальше посмотрим.
Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.
Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
А откуда сейчас взять столько на обмен. По Вашей же ссылке
Станом на 18 лютого 2019 року в полоні на Донбасі перебуває 41 військовослужбовець, з яких 4 потрапило в полон у 2019 році.[12]
Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.
Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно
Starikan написав:Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.
Голосовалка была очевидно подкручена модераторами-сторонниками Порошенка. Достаточно просто сравнить его результат на выборах (причем в основном за счет голосов, набранных в 3-х западных областях), с процентов в этой голосовалке. Эти же модераторы регулярно чистят посты и банят тех, кто за мир и прекращение войны.
Вы (говорю о вас во множественном числе) в 2013-14 втянули Украину обманом в кровавую авантюру. Но теперь ваш обман раскрылся. Помните, как говорил Д. Вашингтона "нельзя вечно обманывать целый народ...". На майдане вами искуственно разжигалась вражда и ненависть, что было совсем не в интересах украинцев, которые совсем не стали лучше жить за 5 лет вашей власти. Вы через телевидение и интернет кормили народ фэйками, историческими бреднями в духе книги Оруэлла, но народ уже наелся. Да, Путин виновен, он клюнул вашу наживку, его рефлексы альфа-самца перевесили здравомыслие. Но ваша вина в этой войне - не меньшая, а прямо скажем, и бОльшая.
Так вот запомните - ваша (именно ваша) война народу не нужна. Хотите продолжения "банкета" - договоритесь с такими же "идейными" по ту сторону линии разграничения (там их тоже хватает), выйдите в чистое поле и перебейте друг дружку. А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского.
freeze написав:Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.
Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу? Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.