RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3923392439253926>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:48

  Ethereum написав:Для наївного Долярчика
Епоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... -XXGYWuUxU

Это тот на дне которого По будучи президентом гулял?
Интернете появилось видео с празднования Дня рождения бизнесмена, владельца футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса. На этом мероприятии выступал и президент с приветственным словом.

Петр Порошенко заявил, что ему очень приятно находиться среди старых и добрых друзей. Кроме того он назвал бизнесмена человеком, который умеет дружить.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/283809-kasjjanov_opublikoval_video_na_kotorom_poroshenko_vystupal_na_dne_rohdenija_surkisa
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 20.01.15
Подякував: 356 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:52

  Starikan написав:
  shapo написав:
  stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... ;)
Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...
Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.
"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.

Не стоит так категорично.
1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа.
2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".


1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый.
2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3397
З нами з: 02.05.18
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  yama написав: хорошо что я за него не голосовал
Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
Ну я голосовал.
Что дальше?
Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно. :)
И ещё. Вы лично за легализацию оружия?

Категорически против.
Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне.
А дальше посмотрим.

Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.

Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:16

  antey1969 написав: Особенно прикольно это звучит на фоне того, что абсолютно все!!! страны НАТО в своих заявлениях горячо приветствовали обмен.

Угу.
Они члены НАТО, территории у них не забрали, войны у них нет.
Почему бы и не поприветствовать? А может быть, и премию мира с ходу выдать обеим сторонам?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:21

  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Важен результат тусовок, а не их частота.
Обмен не решает проблем страны, часть которой оккупирована.
Но если нарiд готов жертвовать этими проблемами - это его право.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:35

Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:42

  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


А откуда сейчас взять столько на обмен.
По Вашей же ссылке

Станом на 18 лютого 2019 року в полоні на Донбасі перебуває 41 військовослужбовець, з яких 4 потрапило в полон у 2019 році.[12]

Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.

Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
freeze
4
 
Повідомлень: 12700
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3643 раз.
Подякували: 5308 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:48

  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.

Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение ;) так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:57

  Starikan написав:Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.

Голосовалка была очевидно подкручена модераторами-сторонниками Порошенка. Достаточно просто сравнить его результат на выборах (причем в основном за счет голосов, набранных в 3-х западных областях), с процентов в этой голосовалке.
Эти же модераторы регулярно чистят посты и банят тех, кто за мир и прекращение войны.

Вы (говорю о вас во множественном числе) в 2013-14 втянули Украину обманом в кровавую авантюру. Но теперь ваш обман раскрылся. Помните, как говорил Д. Вашингтона "нельзя вечно обманывать целый народ...". На майдане вами искуственно разжигалась вражда и ненависть, что было совсем не в интересах украинцев, которые совсем не стали лучше жить за 5 лет вашей власти. Вы через телевидение и интернет кормили народ фэйками, историческими бреднями в духе книги Оруэлла, но народ уже наелся. Да, Путин виновен, он клюнул вашу наживку, его рефлексы альфа-самца перевесили здравомыслие. Но ваша вина в этой войне - не меньшая, а прямо скажем, и бОльшая.

Так вот запомните - ваша (именно ваша) война народу не нужна. Хотите продолжения "банкета" - договоритесь с такими же "идейными" по ту сторону линии разграничения (там их тоже хватает), выйдите в чистое поле и перебейте друг дружку. А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского.
Tegularius
 
Повідомлень: 915
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.

Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.

А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу?
Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3923392439253926>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75794)
08.09.2019 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.