Додано: Нед 08 вер, 2019 12:57

Starikan написав: Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон. Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.

Голосовалка была очевидно подкручена модераторами-сторонниками Порошенка. Достаточно просто сравнить его результат на выборах (причем в основном за счет голосов, набранных в 3-х западных областях), с процентов в этой голосовалке.Эти же модераторы регулярно чистят посты и банят тех, кто за мир и прекращение войны.Вы (говорю о вас во множественном числе) в 2013-14 втянули Украину обманом в кровавую авантюру. Но теперь ваш обман раскрылся. Помните, как говорил Д. Вашингтона "нельзя вечно обманывать целый народ...". На майдане вами искуственно разжигалась вражда и ненависть, что было совсем не в интересах украинцев, которые совсем не стали лучше жить за 5 лет вашей власти. Вы через телевидение и интернет кормили народ фэйками, историческими бреднями в духе книги Оруэлла, но народ уже наелся. Да, Путин виновен, он клюнул вашу наживку, его рефлексы альфа-самца перевесили здравомыслие. Но ваша вина в этой войне - не меньшая, а прямо скажем, и бОльшая.Так вот запомните - ваша (именно ваша) война народу не нужна. Хотите продолжения "банкета" - договоритесь с такими же "идейными" по ту сторону линии разграничения (там их тоже хватает), выйдите в чистое поле и перебейте друг дружку. А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского.