Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:35
Кстати:
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:42
А откуда сейчас взять столько на обмен.
По Вашей же ссылке
Станом на 18 лютого 2019 року в полоні на Донбасі перебуває 41 військовослужбовець, з яких 4 потрапило в полон у 2019 році.[12]
Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.
Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:48
Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:57
Голосовалка была очевидно подкручена модераторами-сторонниками Порошенка. Достаточно просто сравнить его результат на выборах (причем в основном за счет голосов, набранных в 3-х западных областях), с процентов в этой голосовалке.
Эти же модераторы регулярно чистят посты и банят тех, кто за мир и прекращение войны.
Вы (говорю о вас во множественном числе) в 2013-14 втянули Украину обманом в кровавую авантюру. Но теперь ваш обман раскрылся. Помните, как говорил Д. Вашингтона "нельзя вечно обманывать целый народ...". На майдане вами искуственно разжигалась вражда и ненависть, что было совсем не в интересах украинцев, которые совсем не стали лучше жить за 5 лет вашей власти. Вы через телевидение и интернет кормили народ фэйками, историческими бреднями в духе книги Оруэлла, но народ уже наелся. Да, Путин виновен, он клюнул вашу наживку, его рефлексы альфа-самца перевесили здравомыслие. Но ваша вина в этой войне - не меньшая, а прямо скажем, и бОльшая.
Так вот запомните - ваша (именно ваша) война народу не нужна. Хотите продолжения "банкета" - договоритесь с такими же "идейными" по ту сторону линии разграничения (там их тоже хватает), выйдите в чистое поле и перебейте друг дружку. А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского.
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58
Re: Політичні дискусії
А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу?
Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:06
Re: Політичні дискусії
Зеленській взяв оброк однотуровості, Трампа змете неминуча рецесія, тоді йому все пригадають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:21
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:23
Следует различать обмены с лднр и конкретно россией. Итого петя за все время с начала войны непосредственно у россии обменял лишь 14 человек , Зеленский за неполные 4 месяца своей власти выменял 35 человек, часть из которых наверняка уже не надеялась на спасение, имея десятилетние сроки осуждения в россии.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:23
Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего
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