Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно
freeze написав:Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.
Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.
А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу? Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского
Зеленській взяв оброк однотуровості, Трампа змете неминуча рецесія, тоді йому все пригадають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.
Полонені в Росії та Криму Докладніше: Список українських політв'язнів у Російській Федерації та в Криму Станом на 28 листопада 2018 року з початку війни, офіційно, за проукраїнську позицію, всього у російський полон потрапили 88 громадян України, з яких 14 були звільнені або обміняні на полонених російських військових.
25 листопада 2018 року в ході атаки Російських військ ЧФ, ФСБ та ПС на Українські кораблі ВМС поблизу керченської протоки було захоплено в полон 24 українських військових моряків.[31]
Следует различать обмены с лднр и конкретно россией. Итого петя за все время с начала войны непосредственно у россии обменял лишь 14 человек , Зеленский за неполные 4 месяца своей власти выменял 35 человек, часть из которых наверняка уже не надеялась на спасение, имея десятилетние сроки осуждения в россии.
У випадку з Цемахом все складніше. Я мав декілька розмов про нього і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі і з Президентом та його командою. Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних - заочно. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri? ... DE&fref=nf
Моряков и без обмена пришлось бы отпускать. После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам. Позволили РФ красиво выйти из ситуации. Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры". Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".