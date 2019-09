Додано: Нед 08 вер, 2019 13:35

Starikan написав: freeze написав: lapay написав: Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат. Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат. Реально не понимаю, в чем сейчас откат.

Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.

МВФ вообще хозяин в новом правительстве.

Всё идет по плану Порошенко. Реально не понимаю, в чем сейчас откат.Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.МВФ вообще хозяин в новом правительстве.Всё идет по плану Порошенко.

Важен результат тусовок, а не их частота.

Обмен не решает проблем страны, часть которой оккупирована.

Но если нарiд готов жертвовать этими проблемами - это его право. Важен результат тусовок, а не их частота.Обмен не решает проблем страны, часть которой оккупирована.Но если нарiд готов жертвовать этими проблемами - это его право.

Напомнило летающего президента Ющенка, который был лидером по количеству "путешествий", но так ничего дельного и не налетал.Sent from my SM-J730FM using Tapatalk