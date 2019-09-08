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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:48

  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.

Обмен военнопленными более интересно читать, 73 украинца на 233 боевиков - победа, 35 на 35 крупное поражение ;) так надо менять военнопленных или это предательство страны, - каждый решает сам. Но Петр Алексеевич уж больно любит слова "это всё я и моя победа и без меня никак просто..." а тут без него... Я понимаю очень сложно ;)
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Порошенко уже почти всех выменял. Даже отдал двух единственных российских военнослужащих ГРУ, захваченных в реальном бою и попавших под суд. Не считая заблудившихся, которых через пару дней отпускали без уголовных дел.

Теперь скажут на международном суде по требованию компенсаций по Донбассу - мы шесть лет воевали с регулярной российской армией. - ОК, давайте допросим пленных, кто приказывал, как они воевали. - Извините пленных нет, были двое, мы их поменяли, остальные просто заблудились.

А судді скажуть - а чого це ви їх випустили, треба їх було законсервувати для нас. Адже протоколи з відеодопитами теж віддали. Чи треба особисто на яйка полоненим наступити, щоб все виклали, як на духу?
Поміняли і поміняли. Якщо і далі будуть випускати наших з Лугандона і РФ, то не принципово скільки на скільки. Тільки, боюсь, що Хелло з маріонетками свої вершки вже отримав, а інших вершків в нас вже немає, тому і обмін може законсервуватись до наступного Цемаха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:06

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:А народ хочет нормально жить, растить детей, работать, зарабатывать и отдыхать - в мирной и благополучной стране. Впрочем, как и во всём мире. "Сумасброд", "эксцентрик", "ястреб" Трамп не развязал ни одной войны, наоборот - выводит войска из Ирака и Сирии. Встречается с Путиными и Кимом. Не "приносит демократию" в страны третьего мира на крыльях томогавков, а упорно выбарывает экономические преференции для национального производителя. И его изберут на 2-ой срок, не сомневайтесь. Как и Зеленского

Зеленській взяв оброк однотуровості, Трампа змете неминуча рецесія, тоді йому все пригадають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:21

  lapay написав:Зеленській взяв оброк однотуровості, Трампа змете неминуча рецесія, тоді йому все пригадають.

Ну значит, Разумков, Гончарук или Богдан. А Зеленский - премьером. Затем снова поменяются.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:23

  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Полонені в Росії та Криму
Докладніше: Список українських політв'язнів у Російській Федерації та в Криму
Станом на 28 листопада 2018 року з початку війни, офіційно, за проукраїнську позицію, всього у російський полон потрапили 88 громадян України, з яких 14 були звільнені або обміняні на полонених російських військових.

25 листопада 2018 року в ході атаки Російських військ ЧФ, ФСБ та ПС на Українські кораблі ВМС поблизу керченської протоки було захоплено в полон 24 українських військових моряків.[31]


Следует различать обмены с лднр и конкретно россией. Итого петя за все время с начала войны непосредственно у россии обменял лишь 14 человек , Зеленский за неполные 4 месяца своей власти выменял 35 человек, часть из которых наверняка уже не надеялась на спасение, имея десятилетние сроки осуждения в россии.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:23

  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:28

Re: Політичні дискусії

:D :D :D
Як Україна звільняла українських моряків: хроніка
"Евросолидарность" опубликовала хронику.
https://eurosolidarity.org/%d1%8f%d0%ba ... %be%d1%80/
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:35

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Тоді був реальний рух, а зараз відвертий відкат.
Реально не понимаю, в чем сейчас откат.
Зеленский тусуется на Западе чаще чем Порошенко, и с Трампом болтают по телефону.
МВФ вообще хозяин в новом правительстве.
Всё идет по плану Порошенко.

Важен результат тусовок, а не их частота.
Обмен не решает проблем страны, часть которой оккупирована.
Но если нарiд готов жертвовать этими проблемами - это его право.
Напомнило летающего президента Ющенка, который был лидером по количеству "путешествий", но так ничего дельного и не налетал.

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vadim9482
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:41

У випадку з Цемахом все складніше. Я мав декілька розмов про нього і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі і з Президентом та його командою.
Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних - заочно.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri? ... DE&fref=nf
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".
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