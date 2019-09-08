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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:02

  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего

Вы сами в армии служили?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:03

  UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".


Не факт что пришлось бы - чхала россия на все трибуналы и прочие международные договоры - неужели до сих пор не ясно ? По решению трибунала россия нам еще судна обязана вернуть , чего делать не собирается по видимому. Вот посмотрим как работает этот трибунал на самом деле и в трибунале ли дело.
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