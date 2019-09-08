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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:02
zРадио написав:
Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали
в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего
Вы сами в армии служили?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:03
UA написав:
Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".
Не факт что пришлось бы - чхала россия на все трибуналы и прочие международные договоры - неужели до сих пор не ясно ? По решению трибунала россия нам еще судна обязана вернуть , чего делать не собирается по видимому. Вот посмотрим как работает этот трибунал на самом деле и в трибунале ли дело.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:23
UA написав: zРадио написав:
Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали
в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего
Вы сами в армии служили?
Зерадио служить в Ольгіно.)) За то і його банять час від часу
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