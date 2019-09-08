Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать. После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам. Позволили РФ красиво выйти из ситуации. Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры". Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".
Не факт что пришлось бы - чхала россия на все трибуналы и прочие международные договоры - неужели до сих пор не ясно ? По решению трибунала россия нам еще судна обязана вернуть , чего делать не собирается по видимому. Вот посмотрим как работает этот трибунал на самом деле и в трибунале ли дело.
V2 написав:Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев, как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.
Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга - и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы сейчас стояла российская армия.
А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.
Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей.
Россия поставила на Зеленского, не удивлюсь если через пару лет всплывут детали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ethereum написав:Зерадио служить в Ольгіно.)) За то і його банять час від часу
Для невнимательного тролля минстеця повторяю:
zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов: 1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым; 2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе; 3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля; 4) РФ деградирует в мракобесную монархию; 5) РФ - страна с отсталой экономикой; 6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Starikan написав: 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа. 2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый. 2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице
Были, конечно, и другие факторы. Но победу обеспечил вовремя поднятый скандал вокруг Хиллари. До этого по всем опросам Трамп проигрывал, и немало. Поэтому изначальная ориентация на демократов была вполне объяснимой. Что там сейчас - не в курсе.
UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать. После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам. Позволили РФ красиво выйти из ситуации. Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры". Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".
А я просто уверен в этом. Business as usual должен продолжаться, иначе как же они, бедняги, проживут без торговли с РФ?
zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов: 1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым; 2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе; 3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля; 4) РФ деградирует в мракобесную монархию; 5) РФ - страна с отсталой экономикой; 6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов: 1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым; 2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе; 3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля; 4) РФ деградирует в мракобесную монархию; 5) РФ - страна с отсталой экономикой; 6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69