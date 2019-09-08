V2 написав:

Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев, как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга - и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы сейчас стояла российская армия.А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей.