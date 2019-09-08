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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:02

  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего

Вы сами в армии служили?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:03

  UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".


Не факт что пришлось бы - чхала россия на все трибуналы и прочие международные договоры - неужели до сих пор не ясно ? По решению трибунала россия нам еще судна обязана вернуть , чего делать не собирается по видимому. Вот посмотрим как работает этот трибунал на самом деле и в трибунале ли дело.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:23

  UA написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего

Вы сами в армии служили?


Зерадио служить в Ольгіно.)) За то і його банять час від часу
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:04

Re: Політичні дискусії

  V2 написав:Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев, как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца.

Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга - и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы сейчас стояла российская армия.

А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы.

Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей.

Россия поставила на Зеленского, не удивлюсь если через пару лет всплывут детали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:25

  Ethereum написав:Зерадио служить в Ольгіно.)) За то і його банять час від часу


Для невнимательного тролля минстеця повторяю:

  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:31

  zРадио написав:
  Starikan написав: 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа.
2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый.
2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице

Были, конечно, и другие факторы. Но победу обеспечил вовремя поднятый скандал вокруг Хиллари. До этого по всем опросам Трамп проигрывал, и немало.
Поэтому изначальная ориентация на демократов была вполне объяснимой.
Что там сейчас - не в курсе.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:41

  UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".

А я просто уверен в этом. Business as usual должен продолжаться, иначе как же они, бедняги, проживут без торговли с РФ?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:13

  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.

Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:40

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.


Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Тролли, вам самим то не смешно?
zРадио
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