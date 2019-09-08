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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3919392039213922>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:31

  zРадио написав:
  Starikan написав: 1) большинство американцев проголосовало за Клинтон, и только их странная система с выборщиками вытащила Трампа.
2) Трамп долго тащился вторым, но перед выборами его "бигусы" удачно провернули историю с их "свинарчуками".
1) И Буш младший стал президентом во 2-й раз из-за нюансов избирательной системы. Этот случай не новый.
2) А вот тут, не будучи гражданином США, лучше не разглагольствовать - вам неизвестно, что изменилось в жизни пересичного американца за 8 лет Обамы-демократа, что тот решил голосовать за одиозного республиканца. Быть может, дело в объективной картине - например, высокой безработице

Были, конечно, и другие факторы. Но победу обеспечил вовремя поднятый скандал вокруг Хиллари. До этого по всем опросам Трамп проигрывал, и немало.
Поэтому изначальная ориентация на демократов была вполне объяснимой.
Что там сейчас - не в курсе.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:41

  UA написав:Моряков и без обмена пришлось бы отпускать.
После невыполнения решения трибунала ООН по морскому праву, встал вопрос о закрытии портов российским судам.
Позволили РФ красиво выйти из ситуации.
Что то подсказывает, что это не Зеля, а "международные партнеры".
Не захотели позорится с очередным "Будапештский меморандумом".

А я просто уверен в этом. Business as usual должен продолжаться, иначе как же они, бедняги, проживут без торговли с РФ?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:13

  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.

Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:40

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.


Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Тролли, вам самим то не смешно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:41

Преступление есть. Наказание будет.

  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:13

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тролли, вам самим то не смешно?
Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...
Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:13

  zРадио написав:Тролли, вам самим то не смешно?

А чё, легенда о топ-менеджере уже не действует ?
Какая печаль. Опять оказалось, что zRadio обычный инетовский троль. В который раз :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:25

  Ser Fil написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/14/7214996/index.amp
забавно, что готовность Луценко была настолько молниеносная, что я прям не знаю как можно Зелю растянуть больше по Байдену )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:40

  Ser Fil написав:Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

Ну так отлично - неприкосновенность сняли и, если не балабол, то вперед в прокуратуру и/или суд.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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