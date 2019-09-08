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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3919392039213922>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:
1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;
2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;
3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;
4) РФ деградирует в мракобесную монархию;
5) РФ - страна с отсталой экономикой;
6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:40

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.


Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Тролли, вам самим то не смешно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:41

Преступление есть. Наказание будет.

  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:13

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма :)
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна :D
Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тролли, вам самим то не смешно?
Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...
Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:13

  zРадио написав:Тролли, вам самим то не смешно?

А чё, легенда о топ-менеджере уже не действует ?
Какая печаль. Опять оказалось, что zRadio обычный инетовский троль. В который раз :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:25

  Ser Fil написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/14/7214996/index.amp
забавно, что готовность Луценко была настолько молниеносная, что я прям не знаю как можно Зелю растянуть больше по Байдену )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:40

  Ser Fil написав:Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

Ну так отлично - неприкосновенность сняли и, если не балабол, то вперед в прокуратуру и/или суд.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:57

  budivelnik написав:Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...
Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?


Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило:

почти все торговые марки, которые попадали в Украину из России - международные (например, Twix, Snickers, Mars). То есть компании, производящие эту продукцию, транснациональные, на территории России находятся их производственные мощности. После введения эмбарго они стали ввозить те же товары в Украину, но из Европы и Турции. Частично это раньше делали, например, корма для животных поставлялись из Польши


В обход санкций: как украинцы продают запрещенный товар из России
https://ipress.ua/ru/news/v_obhod_sankt ... 67278.html


PS: что касается розничных цен, то батончики я не люблю, поэтому цены не знаю. Я тебе могу сказать, что я покупаю - Ферреро Роше в прямоугольной коробке по 140 грн, Шоколадная ночь красная - 280 грн/кг, Монблан с орехом - 260 грн/кг, Монблан зеленый - 230 грн/кг
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:30

  Долярчик написав:... наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

так.
1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський
3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:17

Re: Політичні дискусії

dinozavrik написав:
  Долярчик написав:... наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

так.
1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський
3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство


Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.
Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.
В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.
freeze
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