Додано: Нед 08 вер, 2019 19:57

budivelnik написав: Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...

Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб? Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?

Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило:почти все торговые марки, которые попадали в Украину из России - международные (например, Twix, Snickers, Mars). То есть компании, производящие эту продукцию, транснациональные, на территории России находятся их производственные мощности. После введения эмбарго они стали ввозить те же товары в Украину, но из Европы и Турции. Частично это раньше делали, например, корма для животных поставлялись из ПольшиPS: что касается розничных цен, то батончики я не люблю, поэтому цены не знаю. Я тебе могу сказать, что я покупаю - Ферреро Роше в прямоугольной коробке по 140 грн, Шоколадная ночь красная - 280 грн/кг, Монблан с орехом - 260 грн/кг, Монблан зеленый - 230 грн/кг