Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов: 1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым; 2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе; 3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля; 4) РФ деградирует в мракобесную монархию; 5) РФ - страна с отсталой экономикой; 6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.
Ещё тельняшку на груди порви для драматизма
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:Ещё тельняшку на груди порви для драматизма
Штірліц-який свою відданість демонстрував тостами за Адольфа і проти Сталіна Але від цього- не переставав бути совєтським шпигуном.
Ну все - бухгалтер и строитель раскрыли шпиона Тролли, вам самим то не смешно?
Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року... Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року... Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило:
почти все торговые марки, которые попадали в Украину из России - международные (например, Twix, Snickers, Mars). То есть компании, производящие эту продукцию, транснациональные, на территории России находятся их производственные мощности. После введения эмбарго они стали ввозить те же товары в Украину, но из Европы и Турции. Частично это раньше делали, например, корма для животных поставлялись из Польши
PS: что касается розничных цен, то батончики я не люблю, поэтому цены не знаю. Я тебе могу сказать, что я покупаю - Ферреро Роше в прямоугольной коробке по 140 грн, Шоколадная ночь красная - 280 грн/кг, Монблан с орехом - 260 грн/кг, Монблан зеленый - 230 грн/кг
Долярчик написав:... наших - звільнили!!! - то Зе далі "щось не так" робить?
так. 1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський 3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство
Долярчик написав:... наших - звільнили!!! - то Зе далі "щось не так" робить?
так. 1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський 3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство
Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там. Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине. В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя. Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.