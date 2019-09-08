RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3919392039213922

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:23

  freeze написав:
dinozavrik написав:
  Долярчик написав:... наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

так.
1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський
3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство


Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.
Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.
В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.

А тех, которых на ипанутую Надю обменяли? Они в отпуске были? А псковские десантники под Иловайском взятые - заблудились на учениях?
airmax78
 
Повідомлень: 31453
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...
Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило....
1 Всі зрозуміли ,особливо після того як я це довів виклавши фото батончиків що
а - після російської агресії,постачальники(особливо на Західній Україні) відразу переключились з продукції російських заводів на європейські
б - перших пів-року заміщення відбувалось контробандним шляхом. в подальшому були перезаключені договори і продукція стала поставлятись по офіційним каналам
2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:28

  Ser Fil написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

Вова лажает раз за разом во внешней политике, как и ожидалось. И сдает наши геополитические интересы с потрохами. Сумноблд.
airmax78
 
Повідомлень: 31453
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

я прошу прощения, а какой тайный смысл старого давно истекшего опросника сверху страницы? Пора уже новый какой-то придумывать.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 11.10.16
Подякував: 789 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:38

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:А тех, которых на ипанутую Надю обменяли? Они в отпуске были? А псковские десантники под Иловайском взятые - заблудились на учениях?


Двоих реальных задержанных российских военных Порошенко обменял на Героя Украины Савченко.
Псковские десантники заблудились, Главком Порошенко их сразу отпустил.
Как я понимаю больше примеров нет ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12717
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3643 раз.
Подякували: 5312 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 3919392039213922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.