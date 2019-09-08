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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:23

  freeze написав:
dinozavrik написав:
  Долярчик написав:... наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

так.
1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський
3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство


Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.
Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.
В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.

А тех, которых на ипанутую Надю обменяли? Они в отпуске были? А псковские десантники под Иловайском взятые - заблудились на учениях?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року...
Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило....
1 Всі зрозуміли ,особливо після того як я це довів виклавши фото батончиків що
а - після російської агресії,постачальники(особливо на Західній Україні) відразу переключились з продукції російських заводів на європейські
б - перших пів-року заміщення відбувалось контробандним шляхом. в подальшому були перезаключені договори і продукція стала поставлятись по офіційним каналам
2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:28

  Ser Fil написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Кстати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B8#2014

Сколько обменял барыга, и сколько нынешняя надежда зубожилих всея Украины.


Не тот вопрос задаешь! Правильный вопрос - это сколько украинцев попали в плен к врагу под руководством барыги-главнокомандующего


Не те ответы получаешь! Правильный ответ -
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
https://timeze2019.blogspot.com/

Вова лажает раз за разом во внешней политике, как и ожидалось. И сдает наши геополитические интересы с потрохами. Сумноблд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:33

Re: Політичні дискусії

я прошу прощения, а какой тайный смысл старого давно истекшего опросника сверху страницы? Пора уже новый какой-то придумывать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:38

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:А тех, которых на ипанутую Надю обменяли? Они в отпуске были? А псковские десантники под Иловайском взятые - заблудились на учениях?


Двоих реальных задержанных российских военных Порошенко обменял на Героя Украины Савченко.
Псковские десантники заблудились, Главком Порошенко их сразу отпустил.
Как я понимаю больше примеров нет ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:58

freeze
Коли українці з українцями бодаються хто краще
Порошенко-Зеленський-Тимошенко-Ляшко - чи баба-яга...- я це ще розумію , плюралізм політичних поглядів..
Але коли українці сперечиються з українцями по питанню ворог і агресор росія чи друг ??? :mrgreen:
Мене шляки трафляють :mrgreen: :mrgreen:
Фріз - я ж Вас питав
Ви розумієте що навіть використання російської мови під час агресії (я вже не говорю про виправдання росії)-це прямий шлях до ОРДЛО тільки вже у вашому місті..
Що Вам поганого зробили Ваші діти/внуки/сусіди - що Ви своїми діями накликаєте біду на їх голову...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:16

  freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"
mephala
 
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  zРадио написав:PS: что касается розничных цен, то батончики я не люблю, поэтому цены не знаю. Я тебе могу сказать, что я покупаю - Ферреро Роше в прямоугольной коробке по 140 грн, Шоколадная ночь красная - 280 грн/кг, Монблан с орехом - 260 грн/кг, Монблан зеленый - 230 грн/кг

не экономно.
Алёнушка от Рошенки самое то - и дёшево и сердито
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:29

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"


Поле боя - это район боестолкновения.
Кадровый российский военный - это военнослужащий регулярной армии на зарплате госбюджета.

Вы наверное хотите спросить, почему в украинских тюрьмах за шесть лет боев нет ни одного плененного в бою кадрового российского военного, даже на обмен никого не нашли ?
Сам удивляюсь.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:34

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"


Поле боя - это район боестолкновения.
Кадровый российский военный - это военнослужащий регулярной армии на зарплате госбюджета.

Вы наверное хотите спросить, почему в украинских тюрьмах за шесть лет боев нет ни одного плененного в бою кадрового российского военного, даже на обмен никого не нашли ?
Сам удивляюсь.

а с чего вы решили, что их нет?
и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?
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ol_zy
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