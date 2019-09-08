Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:... наших - звільнили!!! - то Зе далі "щось не так" робить?
так. 1. Звільнили моряків під поручительство, отже - Україна визнала що моряки здійснили правопорушення, отже Крим - російський 3. Конституція України гарантує що держава не видаватиме своїх громадян іншим країнам. Цемах - має українське громадянство
Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там. Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине. В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя. Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.
А тех, которых на ипанутую Надю обменяли? Они в отпуске были? А псковские десантники под Иловайском взятые - заблудились на учениях?
budivelnik написав:Мені смішно з того що ольгінці не можуть підтвердити свою легенду просто надавши фото обгортки від батончика Марс-вже на протязі пів-року... Відразу видно , що в консульствах росії на території України проблема з фінансами в розмірі??? радіо-скільки коштує батончик марс-снікерс на території України вроздріб?
Тролль, да все уже поняли, что ты продавал в своем магазинчике российские товары, и тебя это не особенно парило....
1 Всі зрозуміли ,особливо після того як я це довів виклавши фото батончиків що а - після російської агресії,постачальники(особливо на Західній Україні) відразу переключились з продукції російських заводів на європейські б - перших пів-року заміщення відбувалось контробандним шляхом. в подальшому були перезаключені договори і продукція стала поставлятись по офіційним каналам 2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze Коли українці з українцями бодаються хто краще Порошенко-Зеленський-Тимошенко-Ляшко - чи баба-яга...- я це ще розумію , плюралізм політичних поглядів.. Але коли українці сперечиються з українцями по питанню ворог і агресор росія чи друг ??? Мене шляки трафляють Фріз - я ж Вас питав Ви розумієте що навіть використання російської мови під час агресії (я вже не говорю про виправдання росії)-це прямий шлях до ОРДЛО тільки вже у вашому місті.. Що Вам поганого зробили Ваші діти/внуки/сусіди - що Ви своїми діями накликаєте біду на їх голову...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:PS: что касается розничных цен, то батончики я не люблю, поэтому цены не знаю. Я тебе могу сказать, что я покупаю - Ферреро Роше в прямоугольной коробке по 140 грн, Шоколадная ночь красная - 280 грн/кг, Монблан с орехом - 260 грн/кг, Монблан зеленый - 230 грн/кг
не экономно. Алёнушка от Рошенки самое то - и дёшево и сердито
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"
Поле боя - это район боестолкновения. Кадровый российский военный - это военнослужащий регулярной армии на зарплате госбюджета.
Вы наверное хотите спросить, почему в украинских тюрьмах за шесть лет боев нет ни одного плененного в бою кадрового российского военного, даже на обмен никого не нашли ? Сам удивляюсь.
а с чего вы решили, что их нет? и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?
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