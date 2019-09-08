Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:freeze Коли українці з українцями бодаються хто краще Порошенко-Зеленський-Тимошенко-Ляшко - чи баба-яга...- я це ще розумію , плюралізм політичних поглядів.. Але коли українці сперечиються з українцями по питанню ворог і агресор росія чи друг ??? Мене шляки трафляють Фріз - я ж Вас питав Ви розумієте що навіть використання російської мови під час агресії (я вже не говорю про виправдання росії)-це прямий шлях до ОРДЛО тільки вже у вашому місті.. Що Вам поганого зробили Ваші діти/внуки/сусіди - що Ви своїми діями накликаєте біду на їх голову...
Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной.
freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"
Поле боя - это район боестолкновения. Кадровый российский военный - это военнослужащий регулярной армии на зарплате госбюджета.
Вы наверное хотите спросить, почему в украинских тюрьмах за шесть лет боев нет ни одного плененного в бою кадрового российского военного, даже на обмен никого не нашли ? Сам удивляюсь.
все цікавіше і цікавіше. а тепер розшифруйте ваше "на зарплате госбюджета".
ЗІ а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали. і те що ви це не бажаєте пам’ятати (або спеціально забовтуєте інформпростір) наводить на дуже не приємні думки про вас. прихильник рузького миру?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 08 вер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:а с чего вы решили, что их нет? и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?
Я ничего не решал, просто внимательно прочитал биографии 35 обменянных, вроде 34 по факту. Тупые глупые неудачники, кто за паспортом в Украину поехал, кто как Цемах пил водку дома, кто как Вышинский вообще не скрывался, какая-то 29-летняя баба типа бомбу подкладывала, отчетливо не помнит как, но вроде подкладывала, шпион в кабмине, шпион-летчик, пару наемников из России, осужденных именно как участники незаконных формирований, а не как кадровые военные, я ж ничего не выдумываю, просто почитал решения украинских судов.
freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"
На могилах погибших в Украине псковских десантников установили памятники с военной символикой – СМИ На безымянных могилах погибших в Украине российских военных спустя несколько лет установили монументальные стелы из черного гранита с гравировкой и символикой десанта, сообщает "Новая газета". Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/na- ... 52531.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ol_zy написав:а с чего вы решили, что их нет? и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?
Я ничего не решал, просто внимательно прочитал биографии 35 обменянных, вроде 34 по факту. Тупые глупые неудачники, кто за паспортом в Украину поехал, кто как Цемах пил водку дома, кто как Вышинский вообще не скрывался, какая-то 29-летняя баба типа бомбу подкладывала, отчетливо не помнит как, но вроде подкладывала, шпион в кабмине, шпион-летчик, пару наемников из России, осужденных именно как участники незаконных формирований, а не как кадровые военные, я ж ничего не выдумываю, просто почитал решения украинских судов.
во первых, это ж наверное не все что были задержаны за 5 лет. во вторых, это не мешает им быть кадровыми военными с легендами, мол они не военные. Тупые глупые неудачники - ну прямо четкое определение кадровых военных, которые согласились поехать в Украину . Или вы думаете что сюда лучших кинут?
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mephala написав:а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали
Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?
https://bk55.ru/news/article/36184/ може далі самі гугл освоїте? а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні. порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.
ЗІ в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".
Я собственно не сомневаюсь, что российская кадровая армия сделала Дебалцево и Иловайск, я просто прямым тестом утверждаю, что украинским судом, кроме двух упомянутых персон, никто из российских кадровых военных, пойманных в бою, не был осужден. Я в отличие от вас внимательно ознакомился с историями жизни всех обменянных, ни к одному из них Украина не выдвинула обвинений как к кадровым военным, учавствовашим в боевых действиях. Что такое госслужащий на зарплате бюджета, понятно, обьяснять не буду, здесь же не детский сад.
ol_zy написав:во первых, это ж наверное не все что были задержаны за 5 лет. во вторых, это не мешает им быть кадровыми военными с легендами
Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
freeze написав:Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?
https://bk55.ru/news/article/36184/ може далі самі гугл освоїте? а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні. порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.
ЗІ в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".
Я собственно не сомневаюсь, что российская кадровая армия сделала Дебалцево и Иловайск, я просто прямым тестом утверждаю, что украинским судом, кроме двух упомянутых персон, никто из российских кадровых военных, пойманных в бою, не был осужден. Я в отличие от вас внимательно ознакомился с историями жизни всех обменянных, ни к одному из них Украина не выдвинула обвинений как к кадровым военным, учавствовашим в боевых действиях. Что такое госслужащий на зарплате бюджета, понятно, обьяснять не буду, здесь же не детский сад.
коли сказати аргументовано нічого простіше стати в позу мовляв такі ази і пояснювати не буду. все з вами зрозуміло. і давайте не міняти тему. а то дивлюся це багато у кого в манері міняти акценти розмови. мова йшла про затримання (можу процитувати ваш пост якщо хочете) а не про висунуті обвинувачення чи винесений вирок. От що ви скажете про свіженький приклад щоб далеко не копати - Агеев. Ви ще пам’ятаєте весь той цирк який був навколо нього? Чи зручно забути сказавши що обміняли українців на українців?