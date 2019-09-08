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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:freeze
Коли українці з українцями бодаються хто краще
Порошенко-Зеленський-Тимошенко-Ляшко - чи баба-яга...- я це ще розумію , плюралізм політичних поглядів..
Але коли українці сперечиються з українцями по питанню ворог і агресор росія чи друг ??? :mrgreen:
Мене шляки трафляють :mrgreen: :mrgreen:
Фріз - я ж Вас питав
Ви розумієте що навіть використання російської мови під час агресії (я вже не говорю про виправдання росії)-це прямий шлях до ОРДЛО тільки вже у вашому місті..
Що Вам поганого зробили Ваші діти/внуки/сусіди - що Ви своїми діями накликаєте біду на їх голову...


Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:44

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"


Поле боя - это район боестолкновения.
Кадровый российский военный - это военнослужащий регулярной армии на зарплате госбюджета.

Вы наверное хотите спросить, почему в украинских тюрьмах за шесть лет боев нет ни одного плененного в бою кадрового российского военного, даже на обмен никого не нашли ?
Сам удивляюсь.

все цікавіше і цікавіше.
а тепер розшифруйте ваше "на зарплате госбюджета".

ЗІ
а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали. і те що ви це не бажаєте пам’ятати (або спеціально забовтуєте інформпростір) наводить на дуже не приємні думки про вас. прихильник рузького миру?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 08 вер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:45

  ol_zy написав:а с чего вы решили, что их нет?
и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?


Я ничего не решал, просто внимательно прочитал биографии 35 обменянных, вроде 34 по факту. Тупые глупые неудачники, кто за паспортом в Украину поехал, кто как Цемах пил водку дома, кто как Вышинский вообще не скрывался, какая-то 29-летняя баба типа бомбу подкладывала, отчетливо не помнит как, но вроде подкладывала, шпион в кабмине, шпион-летчик, пару наемников из России, осужденных именно как участники незаконных формирований, а не как кадровые военные, я ж ничего не выдумываю, просто почитал решения украинских судов.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:47

  mephala написав:а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали


Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:58

  freeze написав:
  mephala написав:а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали


Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?

https://bk55.ru/news/article/36184/
може далі самі гугл освоїте?
а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні.
порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.

ЗІ
в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:01

  mephala написав:
  freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"

На могилах погибших в Украине псковских десантников установили памятники с военной символикой – СМИ
На безымянных могилах погибших в Украине российских военных спустя несколько лет установили монументальные стелы из черного гранита с гравировкой и символикой десанта, сообщает "Новая газета".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/na- ... 52531.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:07

  freeze написав:
  ol_zy написав:а с чего вы решили, что их нет?
и почему те, кого обменяли, не могли быть кадровыми рос. военными на з.п. госбюджета, там вообще все они на з.п. госбюджета или думаете деньги им госдеп перевозит на камазах?


Я ничего не решал, просто внимательно прочитал биографии 35 обменянных, вроде 34 по факту. Тупые глупые неудачники, кто за паспортом в Украину поехал, кто как Цемах пил водку дома, кто как Вышинский вообще не скрывался, какая-то 29-летняя баба типа бомбу подкладывала, отчетливо не помнит как, но вроде подкладывала, шпион в кабмине, шпион-летчик, пару наемников из России, осужденных именно как участники незаконных формирований, а не как кадровые военные, я ж ничего не выдумываю, просто почитал решения украинских судов.

во первых, это ж наверное не все что были задержаны за 5 лет.
во вторых, это не мешает им быть кадровыми военными с легендами, мол они не военные.
Тупые глупые неудачники - ну прямо четкое определение кадровых военных, которые согласились поехать в Украину :wink: . Или вы думаете что сюда лучших кинут?
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:10

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали


Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?

https://bk55.ru/news/article/36184/
може далі самі гугл освоїте?
а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні.
порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.

ЗІ
в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".


Я собственно не сомневаюсь, что российская кадровая армия сделала Дебалцево и Иловайск, я просто прямым тестом утверждаю, что украинским судом, кроме двух упомянутых персон, никто из российских кадровых военных, пойманных в бою, не был осужден.
Я в отличие от вас внимательно ознакомился с историями жизни всех обменянных, ни к одному из них Украина не выдвинула обвинений как к кадровым военным, учавствовашим в боевых действиях.
Что такое госслужащий на зарплате бюджета, понятно, обьяснять не буду, здесь же не детский сад.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:17

Re: Політичні дискусії

ol_zy написав:во первых, это ж наверное не все что были задержаны за 5 лет.
во вторых, это не мешает им быть кадровыми военными с легендами


Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:33

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?

https://bk55.ru/news/article/36184/
може далі самі гугл освоїте?
а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні.
порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.

ЗІ
в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".


Я собственно не сомневаюсь, что российская кадровая армия сделала Дебалцево и Иловайск, я просто прямым тестом утверждаю, что украинским судом, кроме двух упомянутых персон, никто из российских кадровых военных, пойманных в бою, не был осужден.
Я в отличие от вас внимательно ознакомился с историями жизни всех обменянных, ни к одному из них Украина не выдвинула обвинений как к кадровым военным, учавствовашим в боевых действиях.
Что такое госслужащий на зарплате бюджета, понятно, обьяснять не буду, здесь же не детский сад.

коли сказати аргументовано нічого простіше стати в позу мовляв такі ази і пояснювати не буду. все з вами зрозуміло.
і давайте не міняти тему. а то дивлюся це багато у кого в манері міняти акценти розмови.
мова йшла про затримання а не про висунуті обвинувачення чи винесений вирок.
От що ви скажете про свіженький приклад щоб далеко не копати - Агеев.
Ви ще пам’ятаєте весь той цирк який був навколо нього? Чи зручно забути сказавши що обміняли українців на українців?
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