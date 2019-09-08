Додано: Нед 08 вер, 2019 23:10

mephala написав: freeze написав: mephala написав: а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали а стосовно того що їх мало в наших тюрмах - так їх регулярно вимінювали



Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ? Это вы сейчас сами выдумали или если есть фамилии кроме не раз мною помянутых осужденных и возвращенных в Россию Александрова и Ерофеева ?

https://bk55.ru/news/article/36184/

може далі самі гугл освоїте?

а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні.

порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.



ЗІ

в ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета". може далі самі гугл освоїте?а також пройдетеся по списку тих кого виміняли сьогодні.порахуєте скільки там громадян РФ та чим вони займалися.ЗІв ви так і не відповіли як розшифрувати ваше "на зарплате госбюджета".

Я собственно не сомневаюсь, что российская кадровая армия сделала Дебалцево и Иловайск, я просто прямым тестом утверждаю, что украинским судом, кроме двух упомянутых персон, никто из российских кадровых военных, пойманных в бою, не был осужден.Я в отличие от вас внимательно ознакомился с историями жизни всех обменянных, ни к одному из них Украина не выдвинула обвинений как к кадровым военным, учавствовашим в боевых действиях.Что такое госслужащий на зарплате бюджета, понятно, обьяснять не буду, здесь же не детский сад.