Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
budivelnik написав:2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.
Тролль, напиши, что купить и в какой сети супермаркетов, представленной в Киеве - я это сделаю и выложу фото чека в подтверждение. НО! Только после того, как ты публично пообещаешь извиниться за бесчисленные оскорбления в мой адрес относительно работы на передацию и оставить извинения в своей подписи минимум на 1 месяц
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 00:09, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?
Вывод напрашивается, что на международном суде по Донбассу, который может состоится, а может нет, будет некого предъявить суду как российского военнослужащего-участника боевых действий. Кто-то вроде был, но не задерживали, кого-то сразу освободили, двоих вроде осудили и выслали на родину и подтвердить показания они не могут. Можно показывать фото на российских кладбищах, где год захоронения будет 2014-2015 у лиц мужского пола призывного возраста, насколько это тронет гаагских судей это вопрос. Это похоже на сюрреализм, шесть лет напряженной работы правоохранительных органов, а по факту похоже на ситуацию с убийствами на майдане. Кто стрелял, кто отдавал приказ, кому было выгодно, где осужденные.
Би-Би-Си: Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.
Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?
Би-Би-Си: Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.
Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?
а чому ви це запитання мені ставите? ставте це запитання до наших судів та прокурорів. а те що він військовий збройних сил РФ він і сам визнавав. https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/9/7149156/ от тільки нагадаю ще раз ваші слова щоб не забувалась ваша громадянська позиція стосовно цієї війни. щоб читачі розумілі як ви намагаєтесь подавати інформацію
freeze написав:Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там. Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине. В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя. Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.
і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.
ЗІ і нагадаю ще раз що в вашому цьому дописі не йшла мова про суди та вироки. ви знову міняєте акценти дискусії.