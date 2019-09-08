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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3921392239233924 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 08 вер, 2019 23:36 freeze написав: Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя. Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, чтоАлександрова и Ерофеева, пойманному на поле боя.



т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются? т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются? ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3010 З нами з: 21.04.11 Подякував: 470 раз. Подякували: 296 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 23:58 budivelnik написав: 2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним. 2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.



Тролль, напиши, что купить и в какой сети супермаркетов, представленной в Киеве - я это сделаю и выложу фото чека в подтверждение. НО! Только после того, как ты публично пообещаешь извиниться за бесчисленные оскорбления в мой адрес относительно работы на передацию и оставить извинения в своей подписи минимум на 1 месяц Тролль, напиши, что купить и в какой сети супермаркетов, представленной в Киеве - я это сделаю и выложу фото чека в подтверждение. НО! Только после того, как ты публично пообещаешь извиниться за бесчисленные оскорбления в мой адрес относительно работы на передацию и оставить извинения в своей подписи минимум на 1 месяц Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 00:09, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3387 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 00:02 uaprofi написав: freeze написав: Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя. Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, чтоАлександрова и Ерофеева, пойманному на поле боя.



т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются? т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?



Вывод напрашивается, что на международном суде по Донбассу, который может состоится, а может нет, будет некого предъявить суду как российского военнослужащего-участника боевых действий. Кто-то вроде был, но не задерживали, кого-то сразу освободили, двоих вроде осудили и выслали на родину и подтвердить показания они не могут. Можно показывать фото на российских кладбищах, где год захоронения будет 2014-2015 у лиц мужского пола призывного возраста, насколько это тронет гаагских судей это вопрос.

Это похоже на сюрреализм, шесть лет напряженной работы правоохранительных органов, а по факту похоже на ситуацию с убийствами на майдане. Кто стрелял, кто отдавал приказ, кому было выгодно, где осужденные. Вывод напрашивается, что на международном суде по Донбассу, который может состоится, а может нет, будет некого предъявить суду как российского военнослужащего-участника боевых действий. Кто-то вроде был, но не задерживали, кого-то сразу освободили, двоих вроде осудили и выслали на родину и подтвердить показания они не могут. Можно показывать фото на российских кладбищах, где год захоронения будет 2014-2015 у лиц мужского пола призывного возраста, насколько это тронет гаагских судей это вопрос.Это похоже на сюрреализм, шесть лет напряженной работы правоохранительных органов, а по факту похоже на ситуацию с убийствами на майдане. Кто стрелял, кто отдавал приказ, кому было выгодно, где осужденные. freeze 4 Повідомлень: 12725 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 00:06 mephala написав: Агеев Агеев



И что Агеев.



Би-Би-Си:

Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.



Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ? И что Агеев.Би-Би-Си:Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ? freeze 4 Повідомлень: 12725 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 00:20 freeze написав: mephala написав: Агеев Агеев



И что Агеев.



Би-Би-Си:

Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.



Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ? И что Агеев.Би-Би-Си:Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?

а чому ви це запитання мені ставите? ставте це запитання до наших судів та прокурорів.

а те що він військовий збройних сил РФ він і сам визнавав.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/9/7149156/

от тільки нагадаю ще раз ваші слова щоб не забувалась ваша громадянська позиція стосовно цієї війни. щоб читачі розумілі як ви намагаєтесь подавати інформацію

freeze написав: Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.

Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.

В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.

Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях. Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.

і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.



ЗІ

і нагадаю ще раз що в вашому цьому дописі не йшла мова про суди та вироки. ви знову міняєте акценти дискусії. а чому ви це запитання мені ставите? ставте це запитання до наших судів та прокурорів.а те що він військовий збройних сил РФ він і сам визнавав.от тільки нагадаю ще раз ваші слова щоб не забувалась ваша громадянська позиція стосовно цієї війни. щоб читачі розумілі як ви намагаєтесь подавати інформаціюі ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.ЗІі нагадаю ще раз що в вашому цьому дописі не йшла мова про суди та вироки. ви знову міняєте акценти дискусії. mephala Повідомлень: 5409 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3921392239233924 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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