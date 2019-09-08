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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3921392239233924

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:36

  freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.


т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:58

  budivelnik написав:2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.


Тролль, напиши, что купить и в какой сети супермаркетов, представленной в Киеве - я это сделаю и выложу фото чека в подтверждение. НО! Только после того, как ты публично пообещаешь извиниться за бесчисленные оскорбления в мой адрес относительно работы на передацию и оставить извинения в своей подписи минимум на 1 месяц
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 00:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:02

  uaprofi написав:
  freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.


т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?


Вывод напрашивается, что на международном суде по Донбассу, который может состоится, а может нет, будет некого предъявить суду как российского военнослужащего-участника боевых действий. Кто-то вроде был, но не задерживали, кого-то сразу освободили, двоих вроде осудили и выслали на родину и подтвердить показания они не могут. Можно показывать фото на российских кладбищах, где год захоронения будет 2014-2015 у лиц мужского пола призывного возраста, насколько это тронет гаагских судей это вопрос.
Это похоже на сюрреализм, шесть лет напряженной работы правоохранительных органов, а по факту похоже на ситуацию с убийствами на майдане. Кто стрелял, кто отдавал приказ, кому было выгодно, где осужденные.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:06

  mephala написав:Агеев


И что Агеев.

Би-Би-Си:
Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.

Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:20

  freeze написав:
  mephala написав:Агеев


И что Агеев.

Би-Би-Си:
Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.

Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?

а чому ви це запитання мені ставите? ставте це запитання до наших судів та прокурорів.
а те що він військовий збройних сил РФ він і сам визнавав.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/9/7149156/
от тільки нагадаю ще раз ваші слова щоб не забувалась ваша громадянська позиція стосовно цієї війни. щоб читачі розумілі як ви намагаєтесь подавати інформацію
  freeze написав:Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там.
Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине.
В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.

і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.

ЗІ
і нагадаю ще раз що в вашому цьому дописі не йшла мова про суди та вироки. ви знову міняєте акценти дискусії.
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