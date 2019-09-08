Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
budivelnik написав:2 А от те що на протязі пів-року ти так і не спромігся знайти фото батончика виготовленного для України в Європі( а я ці фото виклав на другий день від початку суперечки) є яскравим підтвердженням того що ти знаходишся в педерації і для тебе те що є елементарним для будь-якого жителя України є слабодоступним.
Тролль, напиши, что купить и в какой сети супермаркетов, представленной в Киеве - я это сделаю и выложу фото чека в подтверждение. НО! Только после того, как ты публично пообещаешь извиниться за бесчисленные оскорбления в мой адрес относительно работы на передацию и оставить извинения в своей подписи минимум на 1 месяц
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 09 вер, 2019 00:09, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Я ж не утверждаю, что кто то не может быть кадровым военным под прикрытием, я просто утверждаю, что кроме двух персон Александрова и Ерофеева за шесть лет государство Украина ни к кому персонально не выдвинуло претензии в суде как к военнослужащему российской армии, пойманному на поле боя.
т.е. если рассуждать логически, то какие выводы напрашиваются?
Вывод напрашивается, что на международном суде по Донбассу, который может состоится, а может нет, будет некого предъявить суду как российского военнослужащего-участника боевых действий. Кто-то вроде был, но не задерживали, кого-то сразу освободили, двоих вроде осудили и выслали на родину и подтвердить показания они не могут. Можно показывать фото на российских кладбищах, где год захоронения будет 2014-2015 у лиц мужского пола призывного возраста, насколько это тронет гаагских судей это вопрос. Это похоже на сюрреализм, шесть лет напряженной работы правоохранительных органов, а по факту похоже на ситуацию с убийствами на майдане. Кто стрелял, кто отдавал приказ, кому было выгодно, где осужденные.
Би-Би-Си: Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.
Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?
Би-Би-Си: Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.
Почему ему не предъявили обвинение как к военнослужащему российской армии ?
а чому ви це запитання мені ставите? ставте це запитання до наших судів та прокурорів. а те що він військовий збройних сил РФ він і сам визнавав. https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/9/7149156/ от тільки нагадаю ще раз ваші слова щоб не забувалась ваша громадянська позиція стосовно цієї війни. щоб читачі розумілі як ви намагаєтесь подавати інформацію
freeze написав:Большая часть обменянных эта граждане Украины и там, и там. Такой вот аргумент к словам Коломойского и Джонсона о гражданской войне в Украине. В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя. Одни шпионы и наемники в незаконных формированиях, плюс местные долбодятлы, которые постят по недоумию под своим IP посты про Новороссию в соцсетях.
і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.
ЗІ і нагадаю ще раз що в вашому цьому дописі не йшла мова про суди та вироки. ви знову міняєте акценти дискусії.
freeze написав:В Украине нет ни одного кадрового российского военного, задержанного на поле боя.
хотілося би знати вашу трактовку "поле бою" та "кадровий російський військовий"
На могилах погибших в Украине псковских десантников установили памятники с военной символикой – СМИ На безымянных могилах погибших в Украине российских военных спустя несколько лет установили монументальные стелы из черного гранита с гравировкой и символикой десанта, сообщает "Новая газета". Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/na- ... 52531.html
Скоро украинских детей заставят 24.08 носить цветы на могилы этих освободителей Украины от бендеровщины и влияния госдепа. Интересно, freeze своих приведет или они уже далеко будут?
budivelnik написав:freeze Коли українці з українцями бодаються хто краще Порошенко-Зеленський-Тимошенко-Ляшко - чи баба-яга...- я це ще розумію , плюралізм політичних поглядів.. Але коли українці сперечиються з українцями по питанню ворог і агресор росія чи друг ??? Мене шляки трафляють Фріз - я ж Вас питав Ви розумієте що навіть використання російської мови під час агресії (я вже не говорю про виправдання росії)-це прямий шлях до ОРДЛО тільки вже у вашому місті.. Що Вам поганого зробили Ваші діти/внуки/сусіди - що Ви своїми діями накликаєте біду на їх голову...
Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной.
1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців? Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію... 2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.? Ви ж і їм життя псуєте.
Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69