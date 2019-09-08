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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3922392339243925 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 09:12 Re: Політичні дискусії ol_zy написав: budivelnik написав: 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?

Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...

2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?

Ви ж і їм життя псуєте.



Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян

Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь. 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?Ви ж і їм життя псуєте.Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіянУкраїнці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь.

а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?

Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло? а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло? А почему не Ваша позиция?





Всім процвітання! А почему не Ваша позиция?Всім процвітання! Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14653 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:15 ol_zy написав: budivelnik написав: freeze написав: Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной. Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной. 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?

Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...

2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?

Ви ж і їм життя псуєте.



Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян

Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь. 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?Ви ж і їм життя псуєте.Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіянУкраїнці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь. а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?

Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло? а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло? Дурак-если не поймет-то обязательно соврет

1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка

2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призыв сам ограничить использование от запретить-это его вавка а не моя

3 Если кто-то предложение

улучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми

4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛО

То чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком... Дурак-если не поймет-то обязательно соврет1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призывиспользование от запретить-это его вавка а не моя3 Если кто-то предложениеулучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛОТо чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21336 З нами з: 15.01.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:19 mephala написав: і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази. і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.



Такое чувство, что вы читать не умеете.

Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.

Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы. Такое чувство, что вы читать не умеете.Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы. freeze 4 Повідомлень: 12726 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:19 mephala написав: Ну що. як то кажуть "панеслась"

https://inforesist.org/oon-vystavila-trebovaniya-ukraine-po-krymu/

мало того що раша вимагає щоб ми взяли на себе соціалку донбасу так і ще й оон хоче щоб ми взяли на себе соціалку по криму.

ну а шо - гулять так гулять. по новому так по новому. Ну що. як то кажуть "панеслась"мало того що раша вимагає щоб ми взяли на себе соціалку донбасу так і ще й оон хоче щоб ми взяли на себе соціалку по криму.ну а шо - гулять так гулять. по новому так по новому.



На видео Le Figaro, во время которого Зеленский дает интервью журналистам, указано местоположение "Киев, Россия".



http://video.lefigaro.fr/figaro/video/echange-de-prisonniers-ukraine-russie-un-premier-pas-pour-terminer-cette-guerre-horrible-(zelensky)/6084290857001/?fbclid=IwAR2oo3zlVGOqF2l_EAvyJNYxh9aJsrl-PDJnUwOm6G7Of652NwRNtIa4z7A На видео Le Figaro, во время которого Зеленский дает интервью журналистам, указано местоположение "Киев, Россия". Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2881 З нами з: 03.12.14 Подякував: 378 раз. Подякували: 382 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:33 freeze написав: ..

Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.

Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы. ..Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы.

та да. Обмен украинцев угодных на украинцев неугодных это, безусловно, перемога.

так и не понял, зачем русским украинцы, пусть и сочувствующие.

в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ та да. Обмен украинцев угодных на украинцев неугодных это, безусловно, перемога.так и не понял, зачем русским украинцы, пусть и сочувствующие.в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ sequence Повідомлень: 2879 З нами з: 29.12.15 Подякував: 337 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:39 Re: Політичні дискусії sequence написав: в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ

Харе брехати. Харе брехати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8279 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1065 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46 lapay написав: ..

Харе брехати. ..Харе брехати.

хм.. а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет? хм.. а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет? sequence Повідомлень: 2879 З нами з: 29.12.15 Подякував: 337 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 09:53 Re: Політичні дискусії sequence написав: а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет? а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет?

В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук. В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8279 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1065 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 10:12 lapay написав: sequence написав: а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет? а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет?

В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук. В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук.

так чо, воюют, на деле, граждане Украины с гражданами Украины? Или с "российськымы найманцямы"? Или таки гражданская?

вас, Сидоровых, не поймешь так чо, воюют, на деле, граждане Украины с гражданами Украины? Или с "российськымы найманцямы"? Или таки гражданская?вас, Сидоровых, не поймешь sequence Повідомлень: 2879 З нами з: 29.12.15 Подякував: 337 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 10:14 airmax78 написав: Скоро украинских детей заставят 24.08 носить цветы на могилы этих освободителей Украины от бендеровщины и влияния госдепа. Интересно, freeze своих приведет или они уже далеко будут? Скоро украинских детей заставят 24.08 носить цветы на могилы этих освободителей Украины от бендеровщины и влияния госдепа. Интересно, freeze своих приведет или они уже далеко будут?

Почему "заставят"? По-моему, нарiд вполне доволен и понесет сам.

ВР, наконец, едина, без всяких там дискуссий и драк "нациков" с "хозяйственниками".

Закон 100/300 коснется только 5% населения, так им и надо, буржуям, ишь, как разволновались на валютной сетке .

О тарифном геноциде, свинарчуках и зубожинни уже никто не говорит, курс 25, желающие выехали на клубнику, и главное - скоро помиримся с Россией и Донбассом.

Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет. Почему "заставят"? По-моему, нарiд вполне доволен и понесет сам.ВР, наконец, едина, без всяких там дискуссий и драк "нациков" с "хозяйственниками".Закон 100/300 коснется только 5% населения, так им и надо, буржуям, ишь, как разволновались на валютной сеткеО тарифном геноциде, свинарчуках и зубожинни уже никто не говорит, курс 25, желающие выехали на клубнику, и главное - скоро помиримся с Россией и Донбассом.Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16164 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3922392339243925 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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