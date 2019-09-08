Додано: Пон 09 вер, 2019 09:15

ol_zy написав: budivelnik написав: freeze написав: Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной. Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной. 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?

Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...

2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?

Ви ж і їм життя псуєте.



Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян

Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь. 1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?Ви ж і їм життя псуєте.Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіянУкраїнці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь. а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?

Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло? а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло?

сам

Дурак-если не поймет-то обязательно соврет1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призывиспользование от запретить-это его вавка а не моя3 Если кто-то предложениеулучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛОТо чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком...