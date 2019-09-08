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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:12
ol_zy написав: budivelnik написав:
1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?
Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...
2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?
Ви ж і їм життя псуєте.
Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян
Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь.
а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?
Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло?
А почему не Ваша позиция?
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Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:15
ol_zy написав: budivelnik написав: freeze написав:
Мои действия совершенно прозрачны, никакой беды я не кликаю. Больше того цель детей - уехать на Запад, прямо как у Европейской солидарности - наша цель Европа. В здешнем сраче провести жизнь конечно можно, если бы жизней было много, а так уж без моих детей как-то пусть здесь обойдутся, здесь столько интернет-воинов, что все будет здесь под надежной охраной.
1 А чим Ви тоді відрізняєтесь від ОРДЛОвців?
Ті також спалили власну хати мріючи про виїзд в росію...
2 Добре Ваші діти виїдуть... ,а чим сусіди чи ті хто виїзжати не хоче-провинились.?
Ви ж і їм життя псуєте.
Може все таки подумаєте? Адже росіяни бурно аплодують таким як Ви. Їм не треба гроші витрачати на підтримку враження що в Україні притісняють росіян
Українці безкоштовно це роблядь... Мазохизм якийсь.
а чем вы отличаетесь? со своими призывами запретить языки, не дать голосовать пенсионерам, а в идеале отказать им в соц помощи и выслать в резервации (забитые села без инфраструктуры и медицины, т.к. там жилье дешевое) чтобы побыстрее избавиться от такой обузы как престарелые родители?
Вы совсем не понимаете, что ваша позиция в том числе и привела к расколу и к тому же Крыму и ордло?
Дурак-если не поймет-то обязательно соврет
1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка
2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призыв самограничить
использование от запретить-это его вавка а не моя
3 Если кто-то предложение улучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности
- трактует як выслать в резервацию - это его проблеми
4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛО
То чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:19
mephala написав:
і ні пів слова про агеева. ні пів слова що в списку 12 громадян рф. і ні пів слова чим вони займалися. гарно ви будуєте фрази.
Такое чувство, что вы читать не умеете.
Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.
Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:19
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:33
freeze написав:
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Я же написал, что я прочитал биографии всех обменянных. Если вы не знаете, чем они занимались ознакомтесь сами подробнее.
Два дурачка поехали покупать в Украину фальшивые дипломы, один оказался в рядах антимайдана в Одессе 2 мая, кто-то вроде шпионил, кто-то наемничал в так называемом батальоне Восток и тд. Единственного Агеева застукали с оружием и военным билетом, но украинский суд почему-то решил, что он не исполнял обязанности российского военнослужащего, а барыжил в свободное отпускное время в незаконных террористических формированиях. Почему так решил суд, у меня нет времени читать полностью материалы.
та да. Обмен украинцев угодных на украинцев неугодных это, безусловно, перемога.
так и не понял, зачем русским украинцы, пусть и сочувствующие.
в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:39
sequence написав:
в обменном фонде, по-ходу, не хватает сотен и тысяч кадровых русских военных, о пленении которых столь часто хвасталось СБУ
Харе брехати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46
lapay написав:
..
Харе брехати.
хм.. а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:53
sequence написав:
а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет?
В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:12
lapay написав: sequence написав:
а по поводу того, что позорно менять украинцев на украинцев, возражений значит нет?
В двох армійських корпусах Лугандона тільки командьори російські. Тому міняють на те, що потрапило до рук.
так чо, воюют, на деле, граждане Украины с гражданами Украины? Или с "российськымы найманцямы"? Или таки гражданская?
вас, Сидоровых, не поймешь
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:14
airmax78 написав:
Скоро украинских детей заставят 24.08 носить цветы на могилы этих освободителей Украины от бендеровщины и влияния госдепа. Интересно, freeze своих приведет или они уже далеко будут?
Почему "заставят"? По-моему, нарiд вполне доволен и понесет сам.
ВР, наконец, едина, без всяких там дискуссий и драк "нациков" с "хозяйственниками".
Закон 100/300 коснется только 5% населения, так им и надо, буржуям, ишь, как разволновались на валютной сетке
.
О тарифном геноциде, свинарчуках и зубожинни уже никто не говорит, курс 25, желающие выехали на клубнику, и главное - скоро помиримся с Россией и Донбассом.
Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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