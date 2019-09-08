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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3923392439253926 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 10:43 Starikan написав: Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет. Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет.



Это ерунда полная, некая часть населения, достаточно небольшая, весной 2014 года и заикалась о местечковых народных республиках кроме ОРДЛО, но уже с лета 2014 года я не то, что на публике, даже в частных подслушанных разговорах не слышал - про Путин приди.

Но правда то, что многие у нас сейчас на кухнях ностальгируют, как хорошо было жить при Януковиче, не было запретов, ограничений, жили дружно, не было войны, курс был по 8, Крым был не аннексирован. Это слышно постоянно в разговорах людей. Я думаю, не только в Одессе, но и в вашем Харькове, да и во многих других регионах, кроме Запада и Киева. Как говорится что есть, то есть.

Поломку этой идиллической картинки и не простили Порошенко, результат на лице - 8 процентов.

Теперь к власти прошел простой парень из народа из рабочего Кривого Рога, который всего добился своим трудом, ничего не украл, с командой из профессоров и новых лиц.

Я думаю в этом противостоянии, как многие говорили у шоколадного барыги, просто не было ни одного шанса. Кто-то должен быть ответить за ушедшую идиллию. Это ерунда полная, некая часть населения, достаточно небольшая, весной 2014 года и заикалась о местечковых народных республиках кроме ОРДЛО, но уже с лета 2014 года я не то, что на публике, даже в частных подслушанных разговорах не слышал - про Путин приди.Но правда то, что многие у нас сейчас на кухнях ностальгируют, как хорошо было жить при Януковиче, не было запретов, ограничений, жили дружно, не было войны, курс был по 8, Крым был не аннексирован. Это слышно постоянно в разговорах людей. Я думаю, не только в Одессе, но и в вашем Харькове, да и во многих других регионах, кроме Запада и Киева. Как говорится что есть, то есть.Поломку этой идиллической картинки и не простили Порошенко, результат на лице - 8 процентов.Теперь к власти прошел простой парень из народа из рабочего Кривого Рога, который всего добился своим трудом, ничего не украл, с командой из профессоров и новых лиц.Я думаю в этом противостоянии, как многие говорили у шоколадного барыги, просто не было ни одного шанса. Кто-то должен быть ответить за ушедшую идиллию. freeze 4 Повідомлень: 12728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 10:58 Re: Політичні дискусії Ну - поки що потихеньку складається враження , що тенденція у нас зберігається - кожний наступний президент викликатиме все більше обурення ... Дуже багато суперечок практично з кожного рішення великого . І політичного , і економічного . Причому немає однозначності - і поки що все йде в розрізі - "а як там воно вийде далі - побачимо" ... Puente Повідомлень: 1802 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 10:58 Starikan написав: ЛАД написав: Stari"почkan написав: -----------

yama

.........

хорошо что я за него не голосовал

-------------

Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ? -----------.........хорошо что я за него не голосовал-------------Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ? Ну я голосовал.

Что дальше?

Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно.

И ещё. Вы лично за легализацию оружия? Ну я голосовал.Что дальше?Кстати, называть человека де*** совершенно бездоказательно это, конечно, очень интеллигентно.И ещё. Вы лично за легализацию оружия?

Категорически против.

Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне.

А дальше посмотрим.



Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон. Категорически против.Сначала должны быть жесткие законы о неприкосновенности жилища и самообороне.А дальше посмотрим.Насчет голосования - тут шла такая агитация за Зе, казалось, что 90% за него (что, впрочем, противоречило голосовалке, но то таке). Свинарчуки-мародеры-барыги так и сыпались со всех сторон.

Ну я, например, в голосовалке участия не принимал и вообще не обращал на неё внимание - результаты голосования 200-300 человек это ни о чём и показывают не рейтинги кандидатов, а состав участников форума.



Насчет интеллигентности - во-первых, вы не судья, чтобы требовать доказательств, в во-вторых - как иначе назвать того, у которого в ответ на любые возражения по обсуждавшейся теме один аргумент: "почему ты не на фронте?"

Я не судья, тут Вы абсолютно правы.

Но как-то, чтобы назвать человека де*** хоть какие-то основания нужны. Если оснований нет, то это просто хамство и оскорбление.

Вопрос "почему ты не на фронте?" не основание. Я такой (или похожий) вопрос на этой ветке задавал неоднократно. Лично Вам я бы такой вопрос не задал - причина понятна (хотя мне в ответ его задавали ) Но таких, как мы (по возрасту), здесь не много.

А ура-патриоты агитируют за войну, но почему-то сами на неё не торопятся. А будивельник как-то писал: "пусть донбассцы не прячутся во Львове (Киеве), а Донбасс освобождают. Почему я должен за них воевать" (цитата не точная).



Об оружии я задал Вам вопрос, потому что yama сказал: "хорошо что я за него не голосовал" после того, как процитировал отказ Зе от легализации оружия.



Из другого Вашего поста:

Порошенко не был единственной альтернативой.

Реальная альтернатива была (кроме Зе) - Юля.

Вы бы за неё проголосовали? Ну я, например, в голосовалке участия не принимал и вообще не обращал на неё внимание - результаты голосования 200-300 человек это ни о чём и показывают не рейтинги кандидатов, а состав участников форума.Я не судья, тут Вы абсолютно правы.Но как-то, чтобы назвать человека де*** хоть какие-то основания нужны. Если оснований нет, то это просто хамство и оскорбление.Вопрос "почему ты не на фронте?" не основание. Я такой (или похожий) вопрос на этой ветке задавал неоднократно. Лично Вам я бы такой вопрос не задал - причина понятна (хотя мне в ответ его задавали) Но таких, как мы (по возрасту), здесь не много.А ура-патриоты агитируют за войну, но почему-то сами на неё не торопятся. А будивельник как-то писал: "пусть донбассцы не прячутся во Львове (Киеве), а Донбасс освобождают. Почему я должен за них воевать" (цитата не точная).Об оружии я задал Вам вопрос, потому чтосказал: "хорошо что я за него не голосовал" после того, как процитировал отказ Зе от легализации оружия.Из другого Вашего поста:альтернатива была (кроме Зе) - Юля.Вы бы за неё проголосовали? Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 11:09 freeze написав: Starikan написав: Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет. Ну и, конечно, в подсознании надежда стать федеральным округом, а чо? Братские народы, зарплаты и пенсии в 2 раза выше, теща в Воронеже, мовы нет.



Это ерунда полная, некая часть населения, достаточно небольшая, весной 2014 года и заикалась о местечковых народных республиках кроме ОРДЛО, но уже с лета 2014 года я не то, что на публике, даже в частных подслушанных разговорах не слышал - про Путин приди.

Но правда то, что многие у нас сейчас на кухнях ностальгируют, как хорошо было жить при Януковиче, не было запретов, ограничений, жили дружно, не было войны, курс был по 8, Крым был не аннексирован. Это слышно постоянно в разговорах людей. Я думаю, не только в Одессе, но и в вашем Харькове, да и во многих других регионах, кроме Запада и Киева. Как говорится что есть, то есть.

Поломку этой идиллической картинки и не простили Порошенко, результат на лице - 8 процентов.

Теперь к власти прошел простой парень из народа из рабочего Кривого Рога, который всего добился своим трудом, ничего не украл, с командой из профессоров и новых лиц.

Я думаю в этом противостоянии, как многие говорили у шоколадного барыги, просто не было ни одного шанса. Кто-то должен быть ответить за ушедшую идиллию. Это ерунда полная, некая часть населения, достаточно небольшая, весной 2014 года и заикалась о местечковых народных республиках кроме ОРДЛО, но уже с лета 2014 года я не то, что на публике, даже в частных подслушанных разговорах не слышал - про Путин приди.Но правда то, что многие у нас сейчас на кухнях ностальгируют, как хорошо было жить при Януковиче, не было запретов, ограничений, жили дружно, не было войны, курс был по 8, Крым был не аннексирован. Это слышно постоянно в разговорах людей. Я думаю, не только в Одессе, но и в вашем Харькове, да и во многих других регионах, кроме Запада и Киева. Как говорится что есть, то есть.Поломку этой идиллической картинки и не простили Порошенко, результат на лице - 8 процентов.Теперь к власти прошел простой парень из народа из рабочего Кривого Рога, который всего добился своим трудом, ничего не украл, с командой из профессоров и новых лиц.Я думаю в этом противостоянии, как многие говорили у шоколадного барыги, просто не было ни одного шанса. Кто-то должен быть ответить за ушедшую идиллию.

"путин приди" после событий 14-го означало расширение войны, что понимали самые тупые. Это дискредитировало данный лозунг. Сейчас же подразумевается, что всё будет мирным путем. Недаром все опросы говорят о любви к РФ примерно половины населения.

Вообще-то я говорил о подсознании, да и весь мой пост - мрачный стеб.

Насчет идиллии - вы хорошо сказали. Легенда о совке уже уходит в прошлое, сейчас создается новая. "путин приди" после событий 14-го означало расширение войны, что понимали самые тупые. Это дискредитировало данный лозунг. Сейчас же подразумевается, что всё будет мирным путем. Недаром все опросы говорят о любви к РФ примерно половины населения.Вообще-то я говорил о подсознании, да и весь мой пост - мрачный стеб.Насчет идиллии - вы хорошо сказали. Легенда о совке уже уходит в прошлое, сейчас создается новая. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16166 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 11:10 Starikan написав: ............

Важен результат тусовок, а не их частота.

Обмен не решает проблем страны , часть которой оккупирована. ............Важен результат тусовок, а не их частота., часть которой оккупирована.

Согласен.

Но если нарiд готов жертвовать этими проблемами - это его право. В чём Вы видите "жертвование этими проблемами"?

Чем, какими "геополит. интересами" пожертвовали ради этого обмена?

Или считаете Цемаха огромной жертвой?



Из др. поста:

Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.

То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.

Откуда Вы взяли "любыми путями"?

Я, например, на "любые путя" ( ) не согласен.

И не считаю, что это "значения уже не имеет". Согласен.В чём Вы видите "жертвование этими проблемами"?Чем, какими "геополит. интересами" пожертвовали ради этого обмена?Или считаете Цемаха огромной жертвой?Из др. поста:Откуда Вы взяли ""?Я, например, на "путя" () не согласен.И не считаю, что это "значения уже не имеет". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 11:13 Puente написав: Ну - поки що потихеньку складається враження , що тенденція у нас зберігається - кожний наступний президент викликатиме все більше обурення ... Дуже багато суперечок практично з кожного рішення великого . І політичного , і економічного . Причому немає однозначності - і поки що все йде в розрізі - "а як там воно вийде далі - побачимо" ... Ну - поки що потихеньку складається враження , що тенденція у нас зберігається - кожний наступний президент викликатиме все більше обурення ... Дуже багато суперечок практично з кожного рішення великого . І політичного , і економічного . Причому немає однозначності - і поки що все йде в розрізі - "а як там воно вийде далі - побачимо" ...



По инсайду во фракции Слуга народа уже начинают некоторые бухтеть и выражать недовольство -

потому что на их собраниях и тд со стороны руководства звучать месседжи - вы солдаты должны делать как вам скажут, или как сказал жестче Потураев - вы никто.

Проблема, что во фракции не только свадебные фотографы и совладельцы кафе-гриль, но и вполне самодостаточные люди встречаются, и их такое хамское отношение коробит.

Посмотрим когда начнется срач. Хотя неслучайно сняли депутатскую неприкосновенность, хороший механизм держать в узде непонятливых. "Сейчас позвоню Баканову"/c/ По инсайду во фракции Слуга народа уже начинают некоторые бухтеть и выражать недовольство -потому что на их собраниях и тд со стороны руководства звучать месседжи - вы солдаты должны делать как вам скажут, или как сказал жестче Потураев - вы никто.Проблема, что во фракции не только свадебные фотографы и совладельцы кафе-гриль, но и вполне самодостаточные люди встречаются, и их такое хамское отношение коробит.Посмотрим когда начнется срач. Хотя неслучайно сняли депутатскую неприкосновенность, хороший механизм держать в узде непонятливых. "Сейчас позвоню Баканову"/c/ freeze 4 Повідомлень: 12728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 11:24 Re: Політичні дискусії Так ото ж - депутати - це одна сторона ( і відповідно законодавство ) , кабінет міністрів - ще одна поки що незрозуміла для багатьох - особливо зі змінами в структура , ну і загальна політика - і внутрішня , і зовнішня ... Якщо не почнеться реальна реформа суддівства взагалі , плюс ріст закритих для суспільства процедур прийняття рішень ... Хоча поки ми нічого не можемо сказати толком - ми всі виросли з попереднього досвіду - і практично ніхто в якийсь позитив від держави та її структур не вірить . Хоча з іншого боку - це все дуже швидко рухається насправді - і мало хто встигає навіть реагувати якось . Негатив поки пов"язаний переважно з невизначеним майбутнім ... Puente Повідомлень: 1802 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 11:33 ЛАД написав: Вопрос "почему ты не на фронте?" не основание. Я такой (или похожий) вопрос на этой ветке задавал неоднократно. Лично Вам я бы такой вопрос не задал - причина понятно (хотя мне в ответ его задавали ) Но таких, как мы (по возрасту), здесь не много.

А ура-патриоты агитируют за войну, но почему-то сами на неё не торопятся. Вопрос "почему ты не на фронте?" не основание. Я такой (или похожий) вопрос на этой ветке задавал неоднократно. Лично Вам я бы такой вопрос не задал - причина понятно (хотя мне в ответ его задавали) Но таких, как мы (по возрасту), здесь не много.А ура-патриоты агитируют за войну, но почему-то сами на неё не торопятся.

У нас же не тотальная мобилизация. Даже во время ВОВ в армию было призвано 20% населения. А вот материальная помощь армии - это сейчас долг каждого (впрочем, ваш избранник скоро заключит всеобщий мир, так что и это не понадобится).



Поэтому вопрос "почему ты не на фронте?" - чистой воды демагогия.

Порошенко не был единственной альтернативой. Реальная альтернатива была (кроме Зе) - Юля.

Вы бы за неё проголосовали? Из другого Вашего поста:альтернатива была (кроме Зе) - Юля.Вы бы за неё проголосовали?

Если бы я предвидел, что за Пороха бесполезно голосовать - почему бы и нет?

Кстати, на выборы в ВР не ходил - был на отдыхе, а возиться с открепительными не хотел. У нас же не тотальная мобилизация. Даже во время ВОВ в армию было призвано 20% населения. А вот материальная помощь армии - это сейчас долг каждого (впрочем, ваш избранник скоро заключит всеобщий мир, так что и это не понадобится).Поэтому вопрос "почему ты не на фронте?" - чистой воды демагогия.Если бы я предвидел, что за Пороха бесполезно голосовать - почему бы и нет?Кстати, на выборы в ВР не ходил - был на отдыхе, а возиться с открепительными не хотел. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16166 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3923392439253926 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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