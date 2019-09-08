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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3925392639273928> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 09 вер, 2019 12:25 budivelnik написав: здать в оренду здать в оренду



budivelnik, пиши на украинском. Я без наезда, просто русский у тебя слабый. И в этом нет ничего порочного. Относись так же и к другой стороне - украинцам, для которых русский является родным. Достаточно уже языковой ксенофобии , пиши на украинском. Я без наезда, просто русский у тебя слабый. И в этом нет ничего порочного. Относись так же и к другой стороне - украинцам, для которых русский является родным. Достаточно уже языковой ксенофобии zРадио

Повідомлень: 3388 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 12:26 Re: Політичні дискусії freeze написав: По инсайду во фракции Слуга народа уже начинают некоторые бухтеть и выражать недовольство -

потому что на их собраниях и тд со стороны руководства звучать месседжи - вы солдаты должны делать как вам скажут, или как сказал жестче Потураев - вы никто. По инсайду во фракции Слуга народа уже начинают некоторые бухтеть и выражать недовольство -потому что на их собраниях и тд со стороны руководства звучать месседжи - вы солдаты должны делать как вам скажут, или как сказал жестче Потураев - вы никто.

Та в них часу тільки до НР, потім закономірно скурвляться, тому і включили скажений принтер. Але загнати депутатів в стійло не вийде. Якщо Зе почне борзіти, на цьому фронті, зелена фракція почне масово "хворіти" і заблокує роботу Ради, а другий раз Зе вже і свої ядерні 15% не набере. Та в них часу тільки до НР, потім закономірно скурвляться, тому і включили скажений принтер. Але загнати депутатів в стійло не вийде. Якщо Зе почне борзіти, на цьому фронті, зелена фракція почне масово "хворіти" і заблокує роботу Ради, а другий раз Зе вже і свої ядерні 15% не набере. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8283 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 12:28 ЛАД написав: В чём Вы видите "жертвование этими проблемами"?

Чем, какими "геополит. интересами" пожертвовали ради этого обмена?

Или считаете Цемаха огромной жертвой?

...

Откуда Вы взяли "любыми путями"?

Я, например, на "любые путя" ( ) не согласен.

И не считаю, что это "значения уже не имеет". В чём Вы видите "жертвование этими проблемами"?Чем, какими "геополит. интересами" пожертвовали ради этого обмена?Или считаете Цемаха огромной жертвой?...Откуда Вы взяли ""?Я, например, на "путя" () не согласен.И не считаю, что это "значения уже не имеет".

По традиции, с конца.

Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.



Насчет геополитических интересов.

Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.



Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме. По традиции, с конца.Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.Насчет геополитических интересов.Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16167 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 12:41 Starikan написав: Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме. Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме.



Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.

Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?

А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния? Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния? Востаннє редагувалось shapo в Пон 09 вер, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1867 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 12:41 budivelnik написав: Дурак-если не поймет-то обязательно соврет

1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка

2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призыв сам ограничить использование от запретить-это его вавка а не моя

3 Если кто-то предложение

улучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми

4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛО

То чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком... Дурак-если не поймет-то обязательно соврет1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призывиспользование от запретить-это его вавка а не моя3 Если кто-то предложениеулучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛОТо чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком...

и пошло вранье с манипуляциями, а раз budivelnik врет, то значит он "дурак" (с) и пошло вранье с манипуляциями, а раз budivelnik врет, то значит он "дурак" (с) Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5533 З нами з: 20.01.15 Подякував: 356 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:03 lapay написав: sequence написав: так чо, воюют, на деле, граждане Украины с гражданами Украины? Или с "российськымы найманцямы"? Или таки гражданская? так чо, воюют, на деле, граждане Украины с гражданами Украины? Или с "российськымы найманцямы"? Или таки гражданская?

Громадяни вооюють з неграми (негромадянами), які взяли громадянство Лугандона чи вже РФ. Найманці там різні є, в тому і з РФ. В російсько-терористичних військах перша складова командно-матеріально-технічна, а друга людська. В окремих епізодах, як в Іловайську чи Дебальцево, були і регулярні війська РФ.

Нацистська РОА теж була не з німців. То шо, була на ВВВ, а друга Громадянська? Громадяни вооюють з неграми (негромадянами), які взяли громадянство Лугандона чи вже РФ. Найманці там різні є, в тому і з РФ. В російсько-терористичних військах перша складова командно-матеріально-технічна, а друга людська. В окремих епізодах, як в Іловайську чи Дебальцево, були і регулярні війська РФ.Нацистська РОА теж була не з німців. То шо, була на ВВВ, а друга Громадянська?

Неудачный пример. На советско-германском фронте воевало около 4 млн. немцев, до 1 млн. войск сателлитов Германии и 4 дивизии СС из советских граждан (2 латышских/1 эстонская и Галичина - совокупно не более 80 тыс). И 6,4 млн. бойцов РККА. Итого 11,5 млн. человек, среди которых коллаборационисты из граждан СССР составляли менее 1%. На Донбассе в боевых действиях участвуют 65 тыс. военнослужащих ВСУ и 35 тыс. сепаратистов, среди которых вряд ли больше 1000 добровольцев из РФ и других стран и около 1 000 -1500 военнослужащих РА (из примерно 6 тыс., находящихся в ЛНДР). Итого максимум 2-3%. 97% - граждане Украины. ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Неудачный пример. На советско-германском фронте воевало около 4 млн. немцев, до 1 млн. войск сателлитов Германии и 4 дивизии СС из советских граждан (2 латышских/1 эстонская и Галичина - совокупно не более 80 тыс). И 6,4 млн. бойцов РККА. Итого 11,5 млн. человек, среди которых коллаборационисты из граждан СССР составляли менее 1%. На Донбассе в боевых действиях участвуют 65 тыс. военнослужащих ВСУ и 35 тыс. сепаратистов, среди которых вряд ли больше 1000 добровольцев из РФ и других стран и около 1 000 -1500 военнослужащих РА (из примерно 6 тыс., находящихся в ЛНДР). Итого максимум 2-3%. 97% - граждане Украины. ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Волгарь Повідомлень: 7085 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:09 budivelnik написав: 1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка

2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призыв сам ограничить использование от запретить-это его вавка а не моя

3 Если кто-то предложение

улучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми

4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛО

То чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком... 1 Я ни разу не выступал за запрет русского языка2 Если у когото вавка в голове и он не отличает призывиспользование от запретить-это его вавка а не моя3 Если кто-то предложениеулучшить жизнь пенсионера путем предложения ему здать в оренду жилье в загазованом городе и взять в оренду такоеже а то и больше в сельськой местности - трактует як выслать в резервацию - это его проблеми4 Почемуто моя позиция не привела поляков во Львов , в то время как ваша позиция привела росию в крым и ОРДЛОТо чья позиция правильнее? Тем более что движение в сторону ЕС поддерживает например Фриз-а уж его то вы не можете назвать нациком...

2-е это и есть суть 1-го, к сожалению тут уже все почистили от ваших призывов.

3-е было предложено покупать дешевое жилье, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что вы предлагает фактически уехать умереть без нормальной помощи, вы почему-то не в состоянии.

4. Я вообще-то на ЗУ и моя позиция никого и никуда не привела, а вы что запрещали польский язык? или польский язык где-то использовался как основной и его решили запретить? Неужели у поляков такой идиот президент, что полез бы защищать в другую страну войной польский язык даже если бы его запретили? или сами поляки больные на голову чтобы воевать за не понятно что? 2-е это и есть суть 1-го, к сожалению тут уже все почистили от ваших призывов.3-е было предложено покупать дешевое жилье, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что вы предлагает фактически уехать умереть без нормальной помощи, вы почему-то не в состоянии.4. Я вообще-то на ЗУ и моя позиция никого и никуда не привела, а вы что запрещали польский язык? или польский язык где-то использовался как основной и его решили запретить? Неужели у поляков такой идиот президент, что полез бы защищать в другую страну войной польский язык даже если бы его запретили? или сами поляки больные на голову чтобы воевать за не понятно что? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5533 З нами з: 20.01.15 Подякував: 356 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10 Волгарь написав: ..ТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ..ТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. примерно то же написал, но меня шустро потерли.

Мдя. С России можно писать, своим низзя.

дискриминация примерно то же написал, но меня шустро потерли.Мдя. С России можно писать, своим низзя.дискриминация sequence Повідомлень: 2884 З нами з: 29.12.15 Подякував: 337 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:11 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.

В громадянську війну воювали мільйони, а фронт катався по всій імперії. На Донбасі локальний конфлікт, там і ватного сброду з усієї України вистачило, і то, в критичні моменти підтягувались істинні арійці.

Було б повномасштабне вторгнення, і регулярних військ РФ була б більшість, а місцевий сброд тільки на допоміжних ролях і в якості гарматного м'яса, як це було в ДАП. В громадянську війну воювали мільйони, а фронт катався по всій імперії. На Донбасі локальний конфлікт, там і ватного сброду з усієї України вистачило, і то, в критичні моменти підтягувались істинні арійці.Було б повномасштабне вторгнення, і регулярних військ РФ була б більшість, а місцевий сброд тільки на допоміжних ролях і в якості гарматного м'яса, як це було в ДАП. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8283 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14 sequence написав: Волгарь написав: ..ТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ..ТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. примерно то же написал, но меня шустро потерли.

Мдя. С России можно писать, своим низзя.

дискриминация примерно то же написал, но меня шустро потерли.Мдя. С России можно писать, своим низзя.дискриминация

Не переживайте, у Волгаря краще виходить, з цифрами, і аргументація схожа. "Совпадєніє?.." Не переживайте, украще виходить, з цифрами, і аргументація схожа. "Совпадєніє?.." Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8283 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3925392639273928> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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