budivelnik, пиши на украинском. Я без наезда, просто русский у тебя слабый. И в этом нет ничего порочного. Относись так же и к другой стороне - украинцам, для которых русский является родным. Достаточно уже языковой ксенофобии
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:25
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:26
Re: Політичні дискусії
Та в них часу тільки до НР, потім закономірно скурвляться, тому і включили скажений принтер. Але загнати депутатів в стійло не вийде. Якщо Зе почне борзіти, на цьому фронті, зелена фракція почне масово "хворіти" і заблокує роботу Ради, а другий раз Зе вже і свої ядерні 15% не набере.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:28
По традиции, с конца.
Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.
Насчет геополитических интересов.
Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.
Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:41
Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.
Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?
А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 09 вер, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:41
и пошло вранье с манипуляциями, а раз budivelnik врет, то значит он "дурак" (с)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:03
Неудачный пример. На советско-германском фронте воевало около 4 млн. немцев, до 1 млн. войск сателлитов Германии и 4 дивизии СС из советских граждан (2 латышских/1 эстонская и Галичина - совокупно не более 80 тыс). И 6,4 млн. бойцов РККА. Итого 11,5 млн. человек, среди которых коллаборационисты из граждан СССР составляли менее 1%. На Донбассе в боевых действиях участвуют 65 тыс. военнослужащих ВСУ и 35 тыс. сепаратистов, среди которых вряд ли больше 1000 добровольцев из РФ и других стран и около 1 000 -1500 военнослужащих РА (из примерно 6 тыс., находящихся в ЛНДР). Итого максимум 2-3%. 97% - граждане Украины. ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:09
2-е это и есть суть 1-го, к сожалению тут уже все почистили от ваших призывов.
3-е было предложено покупать дешевое жилье, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что вы предлагает фактически уехать умереть без нормальной помощи, вы почему-то не в состоянии.
4. Я вообще-то на ЗУ и моя позиция никого и никуда не привела, а вы что запрещали польский язык? или польский язык где-то использовался как основной и его решили запретить? Неужели у поляков такой идиот президент, что полез бы защищать в другую страну войной польский язык даже если бы его запретили? или сами поляки больные на голову чтобы воевать за не понятно что?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:11
Re: Політичні дискусії
В громадянську війну воювали мільйони, а фронт катався по всій імперії. На Донбасі локальний конфлікт, там і ватного сброду з усієї України вистачило, і то, в критичні моменти підтягувались істинні арійці.
Було б повномасштабне вторгнення, і регулярних військ РФ була б більшість, а місцевий сброд тільки на допоміжних ролях і в якості гарматного м'яса, як це було в ДАП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14
Не переживайте, у Волгаря краще виходить, з цифрами, і аргументація схожа. "Совпадєніє?.."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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