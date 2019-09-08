|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:16
lapay написав: Волгарь написав:
ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
В громадянську війну воювали мільйони, а фронт катався по всій імперії. На Донбасі локальний конфлікт, там і ватного сброду з усієї України вистачило, і то, в критичні моменти підтягувались істинні арійці.
Було б повномасштабне вторгнення, і регулярних військ РФ була б більшість, а місцевий сброд тільки на допоміжних ролях і в якості гарматного м'яса, як це було в ДАП.
ну дык "ватный сброд" и есть суть граждане Украины. Несознательные, да - но всех же не пересажаешь/стреляешь
чо делать, Лепэн? как несознательных переубедить?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2884
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:19
lapay написав:
.."Совпадєніє?.."
не думайте
ну что я могу с собой поделать? не клеится у меня картинка! И дед, как назло, воевал, до Вены дошел.
нет, чтобы сдаться, попивать баварское пиво и ездить на фольцвагенах!
верно, Лепэн?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2884
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|