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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3925392639273928

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:16

  lapay написав:
  Волгарь написав:ЭТО И ЕСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.

В громадянську війну воювали мільйони, а фронт катався по всій імперії. На Донбасі локальний конфлікт, там і ватного сброду з усієї України вистачило, і то, в критичні моменти підтягувались істинні арійці.
Було б повномасштабне вторгнення, і регулярних військ РФ була б більшість, а місцевий сброд тільки на допоміжних ролях і в якості гарматного м'яса, як це було в ДАП.

ну дык "ватный сброд" и есть суть граждане Украины. Несознательные, да - но всех же не пересажаешь/стреляешь
чо делать, Лепэн? как несознательных переубедить?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:19

  lapay написав:.."Совпадєніє?.." :)
не думайте :)
ну что я могу с собой поделать? не клеится у меня картинка! И дед, как назло, воевал, до Вены дошел.
нет, чтобы сдаться, попивать баварское пиво и ездить на фольцвагенах!
верно, Лепэн?
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Повідомлень: 2884
З нами з: 29.12.15
Подякував: 337 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3925392639273928
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