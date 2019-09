Форуми / Казна: бюджет, податки,

Мене в школі, зацікавило одне питання - "А куди поділися мільойони, які воювали в Білій армії, адже ветерани Червоної армії були, а Білої не було?" Тоді так і не взнав, а правильна догадка навіть в голову не могла прийти, наскільки це було абсурдно, з людської точки зору. Мене в школі, зацікавило одне питання - "А куди поділися мільойони, які воювали в Білій армії, адже ветерани Червоної армії були, а Білої не було?" Тоді так і не взнав, а правильна догадка навіть в голову не могла прийти, наскільки це було абсурдно, з людської точки зору.

Ну і яка Ваша "правильна догадка"?



Ватний сброд вже не громадяни, принаймі, якщо не пройшли перевірку СБУ чи тюрьму.

Їх хто-небудь позбавив громадянства?

Їх хто-небудь позбавив громадянства?

Допоки ні, вони громадяне України. Ну і яка Ваша "правильна догадка"?Їх хто-небудь позбавив громадянства?Допоки ні, вони громадяне України.

sequence написав: Согласно Минским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна? Согласно Минским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна?

Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.

Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.

ЛАД написав: Ну і яка Ваша "правильна догадка"? Ну і яка Ваша "правильна догадка"?

Правильна відповідь - лагеря, розстріли, після яких вже навіть пам'ять зтерлась в тих, хто воював проти Совєтов і якось вижив.

ЛАД написав: Їх хто-небудь позбавив громадянства?

Допоки ні, вони громадяне України. Їх хто-небудь позбавив громадянства?Допоки ні, вони громадяне України.

Формально. По суті вони зрадили свою країну. Небагато з них хочуть жити тут, а не за поребриком, тому їх і міняють.

Мене в школі, зацікавило одне питання - "А куди поділися мільойони, які воювали в Білій армії, адже ветерани Червоної армії були, а Білої не було?" Тоді так і не взнав, а правильна догадка навіть в голову не могла прийти, наскільки це було абсурдно, з людської точки зору.

Ватний сброд вже не громадяни, принаймі, якщо не пройшли перевірку СБУ чи тюрьму.

Во-первых, в Белой армии НЕ БЫЛО МИЛЛИОНОВ - боевой состав войск Деникина на фронте чуть превышал 150 тыс, Колчака -170 (ЭТО -ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ). В общей сложности ВСЕ противобольшевистские формирования в 18-21-ом году (не считая восставших крестьян) не превышали 1 млн. человек. Из них не менее 500 тыс погибло в боях/умерло от ран и болезней. Из оставшихся часть эмигрировла (казаки и офицерство), остальные перешли к большевикам. Во-первых, в Белой армии НЕ БЫЛО МИЛЛИОНОВ - боевой состав войск Деникина на фронте чуть превышал 150 тыс, Колчака -170 (ЭТО -ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ). В общей сложности ВСЕ противобольшевистские формирования в 18-21-ом году (не считая восставших крестьян) не превышали 1 млн. человек. Из них не менее 500 тыс погибло в боях/умерло от ран и болезней. Из оставшихся часть эмигрировла (казаки и офицерство), остальные перешли к большевикам. Волгарь Повідомлень: 7084 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:13 lapay написав: ........

ЛАД написав: Їх хто-небудь позбавив громадянства?

Допоки ні, вони громадяне України. Їх хто-небудь позбавив громадянства?Допоки ні, вони громадяне України.

Формально. По суті вони зрадили свою країну. Небагато з них хочуть жити тут, а не за поребриком, тому їх і міняють. ........Формально. По суті вони зрадили свою країну. Небагато з них хочуть жити тут, а не за поребриком, тому їх і міняють.

Меняют единиц, а их десятки тысяч.

lapay написав: sequence написав: Согласно Minским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна? Согласно Minским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна?

Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.

Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.

Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.

Вы там прекращайте сильнодействующие принимать

Если не стрелял (или не знают), то и так тебя никто не тронет. Вон сколько людей "границу" пересекают каждый день несколько лет.

Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.

В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон. Реально я понимаю, что закона пока не будет, ибо выйдут "активисты" и будут жечь шины по старой доброй традиции.

Нужен референдум Вы там прекращайте сильнодействующие приниматьЕсли не стрелял (или не знают), то и так тебя никто не тронет. Вон сколько людей "границу" пересекают каждый день несколько лет.Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон. Реально я понимаю, что закона пока не будет, ибо выйдут "активисты" и будут жечь шины по старой доброй традиции.Нужен референдум sequence Повідомлень: 2884 З нами з: 29.12.15 Подякував: 337 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:36 mephala написав: ви почали виляти задом ви почали виляти задом



Обязательно вам рекомендую посмотреть известную юмореску Городка под названием "Спили мушку, дружок"

Вы можете радужную терминологию использовать среди своих близких друзей, но в приличном обществе такая терминология неуместна.

Вы можете сказать, что в интернете можно хамить. Да, конечно, можно, главное чтобы случайно вы не перенесли эту привычку в обычную жизнь.

У меня был один знакомый, так вот в безобидной почти дорожной ситуации кто-то его сверху дёрнул открыть окно и показать средний палец незнакомому человеку, так вот через две минуты он умер. Ужасная история. Так что обязательно спилите мушку /c/ Обязательно вам рекомендую посмотреть известную юмореску Городка под названием "Спили мушку, дружок"Вы можете радужную терминологию использовать среди своих близких друзей, но в приличном обществе такая терминология неуместна.Вы можете сказать, что в интернете можно хамить. Да, конечно, можно, главное чтобы случайно вы не перенесли эту привычку в обычную жизнь.У меня был один знакомый, так вот в безобидной почти дорожной ситуации кто-то его сверху дёрнул открыть окно и показать средний палец незнакомому человеку, так вот через две минуты он умер. Ужасная история. Так что обязательно спилите мушку /c/ freeze 4 Повідомлень: 12730 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5313 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:49 Re: Політичні дискусії sequence написав: Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.

В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон. Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон.

Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах.

Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони? Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах.Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8284 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:58 ЛАД написав: Мы уже как-то с Вами говорили о готовности населения к войне как о весьма важном факторе. Этот вопрос как раз об этом. Слишком мало готовых воевать и слишком многие из них желают воевать чужими руками. Мы уже как-то с Вами говорили окак о весьма важном факторе. Этот вопрос как раз об этом. Слишкоми слишком многие из них желают воеватьруками.

О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?

Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии.

"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

Но уставшие, похоже, на это согласны.

Реальная альтернатива была (кроме Зе) - Юля.

Вы бы за неё проголосовали?

Если бы я предвидел, что за Пороха бесполезно голосовать - почему бы и нет?

Якщо б я передбачив, що за Пороха безглуздо голосувати - чому б і ні?

Кстати, на выборы в ВР не ходил - был на отдыхе, а возиться с открепительными не хотел.

В общем, да.

Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.

Я понял.

Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние. Я понял.Но измнений - Вашего, моего и др. - складываетсямнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.

На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.

Насчет геополитических интересов.

Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.

И многого он добился? Есть результаты?

Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.

По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.[/quote]

Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?

Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии.

"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

Но уставшие, похоже, на это согласны.

Т.е. у Вас тоже было "протестное голосование" - не за По, а против Зе?

В общем, да.

На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.

И многого он добился? Есть результаты?

Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.

Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

