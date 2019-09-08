|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:41
lapay написав: sequence написав:
ну дык "ватный сброд" и есть суть граждане Украины. Несознательные, да - но всех же не пересажаешь/стреляешь
Мене в школі, зацікавило одне питання - "А куди поділися мільойони, які воювали в Білій армії, адже ветерани Червоної армії були, а Білої не було?" Тоді так і не взнав, а правильна догадка навіть в голову не могла прийти, наскільки це було абсурдно, з людської точки зору.
Ну і яка Ваша "правильна догадка"?
Ватний сброд вже не громадяни, принаймі, якщо не пройшли перевірку СБУ чи тюрьму.
Їх хто-небудь позбавив громадянства?
Допоки ні, вони громадяне України.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13985
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4251 раз.
- Подякували: 3945 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:51
sequence написав:
Согласно Минским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна?
Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.
ЛАД написав:
Ну і яка Ваша "правильна догадка"?
Правильна відповідь - лагеря, розстріли, після яких вже навіть пам'ять зтерлась в тих, хто воював проти Совєтов і якось вижив.
ЛАД написав:
Їх хто-небудь позбавив громадянства?
Допоки ні, вони громадяне України.
Формально. По суті вони зрадили свою країну. Небагато з них хочуть жити тут, а не за поребриком, тому їх і міняють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8284
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:52
lapay написав: sequence написав:
ну дык "ватный сброд" и есть суть граждане Украины. Несознательные, да - но всех же не пересажаешь/стреляешь
Мене в школі, зацікавило одне питання - "А куди поділися мільойони, які воювали в Білій армії, адже ветерани Червоної армії були, а Білої не було?" Тоді так і не взнав, а правильна догадка навіть в голову не могла прийти, наскільки це було абсурдно, з людської точки зору.
Ватний сброд вже не громадяни, принаймі, якщо не пройшли перевірку СБУ чи тюрьму.
Во-первых, в Белой армии НЕ БЫЛО МИЛЛИОНОВ - боевой состав войск Деникина на фронте чуть превышал 150 тыс, Колчака -170 (ЭТО -ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ). В общей сложности ВСЕ противобольшевистские формирования в 18-21-ом году (не считая восставших крестьян) не превышали 1 млн. человек. Из них не менее 500 тыс погибло в боях/умерло от ран и болезней. Из оставшихся часть эмигрировла (казаки и офицерство), остальные перешли к большевикам.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7084
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:13
lapay написав:
........
ЛАД написав:
Їх хто-небудь позбавив громадянства?
Допоки ні, вони громадяне України.
Формально. По суті вони зрадили свою країну. Небагато з них хочуть жити тут, а не за поребриком, тому їх і міняють.
Меняют единиц, а их десятки тысяч.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13985
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4251 раз.
- Подякували: 3945 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:21
lapay написав: sequence написав:
Согласно Минским соглашениям должна быть амнистия. Или не должна?
Вона вже давно діє. Не стріляв, добровільно сдався - йди гуляй.
..
Вы там прекращайте сильнодействующие принимать
Если не стрелял (или не знают), то и так тебя никто не тронет. Вон сколько людей "границу" пересекают каждый день несколько лет.
Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.
В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон. Реально я понимаю, что закона пока не будет, ибо выйдут "активисты" и будут жечь шины по старой доброй традиции.
Нужен референдум
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2884
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:36
mephala написав:
ви почали виляти задом
Обязательно вам рекомендую посмотреть известную юмореску Городка под названием "Спили мушку, дружок"
Вы можете радужную терминологию использовать среди своих близких друзей, но в приличном обществе такая терминология неуместна.
Вы можете сказать, что в интернете можно хамить. Да, конечно, можно, главное чтобы случайно вы не перенесли эту привычку в обычную жизнь.
У меня был один знакомый, так вот в безобидной почти дорожной ситуации кто-то его сверху дёрнул открыть окно и показать средний палец незнакомому человеку, так вот через две минуты он умер. Ужасная история. Так что обязательно спилите мушку /c/
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12730
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3643 раз.
- Подякували: 5313 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:49
sequence написав:
Речь идет как раз о тех, кто стрелял. Но не участвовал в "военных преступлениях", т.е. мародерствовал, щемил мирных жителей и т.д.
В Минских прописана амнистия как раз для этой категории. Для этого нужно сделать закон.
Ага. Мирних вбивати не можна, а військових можна? Ніколи такого не буде, тим паче на референдумах.
Що там Путін змусив Порошенка написати - це його, Путіна, особисті проблеми, за які він платить санкціями. Він що, вже Дебальцево звільнив, що хоче якісь закони?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8284
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|