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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3927392839293930>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20

  freeze написав:
  mephala написав:ви почали виляти задом


Обязательно вам рекомендую посмотреть известную юмореску Городка под названием "Спили мушку, дружок"
Вы можете радужную терминологию использовать среди своих близких друзей, но в приличном обществе такая терминология неуместна.
Вы можете сказать, что в интернете можно хамить. Да, конечно, можно, главное чтобы случайно вы не перенесли эту привычку в обычную жизнь.
У меня был один знакомый, так вот в безобидной почти дорожной ситуации кто-то его сверху дёрнул открыть окно и показать средний палец незнакомому человеку, так вот через две минуты он умер. Ужасная история. Так что обязательно спилите мушку /c/

Вот видите, а Вы переживали - я же не случайно написал, что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. В худших традициях Агитпропа - тогда хотя бы использовали термин ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ (афганский вопрос/кампучийский вопрос/права человека) или добавляли в название слова-паразиты ОГРАНИЧЕННЫЙ контингент СА в Афганистане (чем и как ограниченный?). А тут просто табуированные названия - гражданская война.
Или ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ - ЕВРОПЕЙСКИЙ газ (о 100% российском), ЕВРОПЕЙСКИЙ путь (о массовой эмиграции). Удивительно, что история ничему не учит - СССР в конце 80-х ведь потому и стал посмешищем, что 90% его граждан перестали верить в ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ. Судя по данным последних выборов, 3/4 украинцев тоже не верят в пропагандистские штампы. А вот поди ж ты,тут все по-прежнему как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Как-то уныло и безперспективненько смотрится ситуация. Буквально, цугцванг - каждый ход оппонентов может привести к проигрышу. Напоминает Кипр

Ну, так воно і є. Прибалтам і східним німцям півстоліття довелось чекати свого шансу, фіни Карелію так і не повернули, як і японці острови, бо корінних виселили. Так само не повернется північний Кіпр чи Крим, хіба що насильно, коли Туреччина чи Раша розваляться остаточно і стануть повністю безсилими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:23

  Волгарь написав:.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше

Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31

Re: Політичні дискусії

З самого початку говорив - є дуже обмежена кількість варіантів у відносинах з РФ . "Найкраща" - зрозуміла всім - реальна війна до якогось кінця . Мало бажаючих насправді . "Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх . "Поверення" - Донбасу - величезні втрати з усіх сторін - політичні , економічні , гуманітарні . Про Крим взагалі - провальна ситуація з усіх сторін і без перспектив в реальному майбутньому ...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37

  lapay написав:
  sequence написав:
  Волгарь написав:.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше

Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.

не смешите меня, вы даже не вникли в контекст
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:39

  Puente написав:З самого початку говорив - є дуже обмежена кількість варіантів у відносинах з РФ . "Найкраща" - зрозуміла всім - реальна війна до якогось кінця . Мало бажаючих насправді . "Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх . "Поверення" - Донбасу - величезні втрати з усіх сторін - політичні , економічні , гуманітарні . Про Крим взагалі - провальна ситуація з усіх сторін і без перспектив в реальному майбутньому ...

- Какие будут мнения, товарищ Кац?
- Кац предлагает сдаться
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:47

Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.

не смешите меня, вы даже не вникли в контекст

Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали, а по- русски не читает принципиально. И глупо спорить - Вы и он просто существуете в разных вселенных, не пересекающихся. В этом основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56

  Волгарь написав:.. основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.

увы..
Выбор Зе был всего лишь попыткой запутавшегося обывателя найти "золотую середину".
Что из этого выйдет? - время покажет
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:57

  Волгарь написав: В этом основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.

це ви про свою країну? тут повністю з вами згоден.
раша це тюрма народів з різними світоглядами яких силоміць тримають докупи.
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