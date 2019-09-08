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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20
freeze написав: mephala написав:
ви почали виляти задом
Обязательно вам рекомендую посмотреть известную юмореску Городка под названием "Спили мушку, дружок"
Вы можете радужную терминологию использовать среди своих близких друзей, но в приличном обществе такая терминология неуместна.
Вы можете сказать, что в интернете можно хамить. Да, конечно, можно, главное чтобы случайно вы не перенесли эту привычку в обычную жизнь.
У меня был один знакомый, так вот в безобидной почти дорожной ситуации кто-то его сверху дёрнул открыть окно и показать средний палец незнакомому человеку, так вот через две минуты он умер. Ужасная история. Так что обязательно спилите мушку /c/
Вот видите, а Вы переживали - я же не случайно написал, что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. В худших традициях Агитпропа - тогда хотя бы использовали термин ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ (афганский вопрос/кампучийский вопрос/права человека) или добавляли в название слова-паразиты ОГРАНИЧЕННЫЙ контингент СА в Афганистане (чем и как ограниченный?). А тут просто табуированные названия - гражданская война.
Или ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ - ЕВРОПЕЙСКИЙ газ (о 100% российском), ЕВРОПЕЙСКИЙ путь (о массовой эмиграции). Удивительно, что история ничему не учит - СССР в конце 80-х ведь потому и стал посмешищем, что 90% его граждан перестали верить в ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ. Судя по данным последних выборов, 3/4 украинцев тоже не верят в пропагандистские штампы. А вот поди ж ты,тут все по-прежнему как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20
sequence написав:
Как-то уныло и безперспективненько смотрится ситуация. Буквально, цугцванг - каждый ход оппонентов может привести к проигрышу. Напоминает Кипр
Ну, так воно і є. Прибалтам і східним німцям півстоліття довелось чекати свого шансу, фіни Карелію так і не повернули, як і японці острови, бо корінних виселили. Так само не повернется північний Кіпр чи Крим, хіба що насильно, коли Туреччина чи Раша розваляться остаточно і стануть повністю безсилими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:23
Волгарь написав:
.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31
sequence написав: Волгарь написав:
.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше
Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31
З самого початку говорив - є дуже обмежена кількість варіантів у відносинах з РФ . "Найкраща" - зрозуміла всім - реальна війна до якогось кінця . Мало бажаючих насправді . "Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх . "Поверення" - Донбасу - величезні втрати з усіх сторін - політичні , економічні , гуманітарні . Про Крим взагалі - провальна ситуація з усіх сторін і без перспектив в реальному майбутньому ...
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37
lapay написав: sequence написав: Волгарь написав:
.. что удаление постов о гражданской войне лишь вопрос времени. ... как у Оруэлла - ВОЙНА ЭТО МИР.
ибо все животные равны, но некоторые равны больше
Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.
не смешите меня, вы даже не вникли в контекст
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:39
Puente написав:
З самого початку говорив - є дуже обмежена кількість варіантів у відносинах з РФ . "Найкраща" - зрозуміла всім - реальна війна до якогось кінця . Мало бажаючих насправді . "Відрізати" - юридично оформити і забути - політично провально для всіх . Хоч економічно найкраще для всіх останніх . "Поверення" - Донбасу - величезні втрати з усіх сторін - політичні , економічні , гуманітарні . Про Крим взагалі - провальна ситуація з усіх сторін і без перспектив в реальному майбутньому ...
- Какие будут мнения, товарищ Кац?
- Кац предлагает сдаться
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:47
Так не треба рівнятись на тварин з їх скотинятською ідеологією. В громадянську білі не просились в Німеччину, швидше червоний переворот був на німецькі гроші, тому і був Брест. Громадянський конфлікт має політичну основу, а відверте посібничиство в окупації своєї землі запоребриковими - це колаборація.
не смешите меня, вы даже не вникли в контекст
Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали, а по- русски не читает принципиально. И глупо спорить - Вы и он просто существуете в разных вселенных, не пересекающихся. В этом основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.
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Волгарь
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56
Волгарь написав:
.. основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.
увы..
Выбор Зе был всего лишь попыткой запутавшегося обывателя найти "золотую середину".
Что из этого выйдет? - время покажет
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:57
Волгарь написав:
В этом основная беда страны - вместе в ней сосуществуют этнические и социальные группы с взаимоотрицающими друг друга мировоззрением.
це ви про свою країну? тут повністю з вами згоден.
раша це тюрма народів з різними світоглядами яких силоміць тримають докупи.
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