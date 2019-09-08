Додано: Пон 09 вер, 2019 16:24

flyman написав: Starikan написав: Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.

Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.

Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым. Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок. Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.

Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ.А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым (только не бомбила/не изгоняла сотни тысяч людей с родины и не ставила у власти торговцев человеческим органами, как сделало НАТО с выродками, подобными Хакиму Тачи). Тогда в 99-ом это (геноцид и убийство сербов) подавался как эманация добра и установление оокнчательной справедливости. В сущности, и тогда, и в 14-ом обе стороны (НАТО/РФ) наплевали на международное право, переступив через закон. НО НЕ РОССИЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СОЗДАЛА ПРЕЦЕНДЕНТ! Поэтому тем, кто пеняет ей на аннексию, неплохо бы вспомнить недавнее прошлое, и просто посмотреть в зеркало. Россию это никак не оправдывает, но вместе с ней вполне ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ нужно осудить и еще как минимум пару десятков стран