Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме.
Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так. Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти? А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?
я щас бачу фонтан законотворчості сумнівної якості
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что
50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою. Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ. А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым (только не бомбила/не изгоняла сотни тысяч людей с родины и не ставила у власти торговцев человеческим органами, как сделало НАТО с выродками, подобными Хакиму Тачи). Тогда в 99-ом это (геноцид и убийство сербов) подавался как эманация добра и установление оокнчательной справедливости. В сущности, и тогда, и в 14-ом обе стороны (НАТО/РФ) наплевали на международное право, переступив через закон. НО НЕ РОССИЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СОЗДАЛА ПРЕЦЕНДЕНТ! Поэтому тем, кто пеняет ей на аннексию, неплохо бы вспомнить недавнее прошлое, и просто посмотреть в зеркало. Россию это никак не оправдывает, но вместе с ней вполне ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ нужно осудить и еще как минимум пару десятков стран
Starikan написав:.... О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк? Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии. "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". Но уставшие, похоже, на это согласны.
Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто. На Москву на форуме пока идти не призывают. О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии.
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Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.
Я понял. Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.
На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.
Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.
Насчет геополитических интересов. Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.
И многого он добился? Есть результаты? Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним. По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.
Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов. Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций. Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.
Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый. Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.