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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:03

  lapay написав:
  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.

ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:05

  shapo написав:
  Starikan написав:Избрание Зе оказалось небывалой удачей - этого мальчика, возможно, и хорошего бизнесмена, но никудышного политика, удалось повернуть в нужную сторону. Ни в коем случае не утверждаю, что к его избранию причастны европейские и американские обкомы, но его посадили на крепкий поводок, причем начали разговаривать с Украиной практически в ультимативной форме.


Предыдущие 5 лет это было,конечно,не так.
Варяги от Грузии до США были приглашены лично Порошенко или ему их помогли найти?
А те "блестящие реформы" которые они провели и после которых 3/4 населения послали его лесом это не из внешнего влияния?

я щас бачу фонтан законотворчості сумнівної якості
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин

Зате по суті. Дослівно машина перекладає, а так в кожного перекладача свої фішечки. Не подобається переклад - є оригінал.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:12

  Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:13

  sequence написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:Он просто НЕ ЧИТАЛ СКОТНЫЙ ДВОР ОРУЭЛА. На мове, видимо, не издавали,

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%BD
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.

ржу нимагу :lol: :lol: :lol:
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин

Да, это очень оригинально. Бедный Джордж, так ненавидевший все советское (и так проницательно разгадавший саму суть коммунизма), должен, наверное, от КОЛГОСПА перевернуться в гробу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:17

  flyman написав:
  ol_zy написав:, а дешевое жилье может быть только в умирающем селе и понять элементарного, что

50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...


https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21239 8)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:24

  flyman написав:
  Starikan написав:Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.

Вы абсолютно правы. Одна беда 20,5 лет назад сильнейший на тот момент в мире военный блок наплевал и на Ялтинские и на Хельсинские соглашения, напав на маленькую беззащитную страну, и заменив в политике СИЛУ ПРАВА на ПРАВО СИЛЫ.
А через 15 лет значительно окрепшая РФ поступила почти так же, присоединив Крым (только не бомбила/не изгоняла сотни тысяч людей с родины и не ставила у власти торговцев человеческим органами, как сделало НАТО с выродками, подобными Хакиму Тачи). Тогда в 99-ом это (геноцид и убийство сербов) подавался как эманация добра и установление оокнчательной справедливости. В сущности, и тогда, и в 14-ом обе стороны (НАТО/РФ) наплевали на международное право, переступив через закон. НО НЕ РОССИЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СОЗДАЛА ПРЕЦЕНДЕНТ! Поэтому тем, кто пеняет ей на аннексию, неплохо бы вспомнить недавнее прошлое, и просто посмотреть в зеркало. Россию это никак не оправдывает, но вместе с ней вполне ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ нужно осудить и еще как минимум пару десятков стран
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:27

  Starikan написав:....
О чем мы вообще говорим? Воевать, воевать... Кто-то собирается идти в поход на Москву или Донецк?
Речь вообще-то идет об обороне и укреплении армии.
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
Но уставшие, похоже, на это согласны.

Вообще-то, о военном решении проблемы Донбасса здесь говорят достаточно часто.
На Москву на форуме пока идти не призывают. :)
О кормлении чужой армии большинство тоже не говорит и согласны с необходимостью укреплять армию. Вы, по-моему, несколько преувеличиваете.
Возражение против "армовира" не равно возражению против укрепления армии.

.....

Возможно, вы не так поняли фразу "значения уже не имеет". Я имел в виду мое и ukrainiana частные мнения.

Я понял.
Но из частных мнений - Вашего, моего и др. - складывается общественное мнение. А оно всё же оказывает существенное влияние.

На тех, кто сейчас решает судьбы Украины - никакого.

Если под "теми" Вы имеете ввиду внешних, то им, конечно, наплевать, если "внутренних", то совсем даже нет. Последствия от "наплевать" для "внутренних" могут быть весьма разными, да и просто эти решения надо ещё суметь провести.

Насчет геополитических интересов.
Мое мнение таково: Запад понял, что с ПАПом каши не сваришь - он проводил политику фактического отказа от капитулянтских Минских соглашений (отсюда, кстати, и пропаганда армовира), которые устраивали всех, кроме Украины как государства. И после того, как пудель заявил, что с ПАПом он дела иметь не будет, недовольство Запада нарастало.

И многого он добился? Есть результаты?
Через пару-тройку лет, думаю, "недовольство Запада" вылилось бы в отказ от санкций под какими-то благовидными предлогами. И "упрямство Украины" было бы не последним.
По проводил политику консервации конфликта в нынешнем состоянии - "ни войны, ни мира" - с постепенным усилением "воинственной" риторики в интересах укрепления своей власти. Но ... просчитался.

Мало кто ожидал появления на арене трампов и макронов.
Их папередники Мистрали отказывались продавать Рашке, и были весьма жесткими в отношении санкций.
Бессмысленно загадывать, что было бы, если бы... тем более, что бОльшая часть санкций - за Крым.

Загадывать, действительно, бессмысленно, но, думаю, что от названных Вами персоналий (или других) могли/могут зависеть темпы процесса, а результат был бы тот же самый.
Отношение к Будапештскому меморандуму это хорошо показывает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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