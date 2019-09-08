Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59
Re: Політичні дискусії
Цю дійсно не читав, читав 1984. Про рівніших тварин вже пояснив - не треба бути прихильником скотинятської ідеології, і не буде проблем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:03
ржу нимагу
перевод на украинский "Animal Farm"
"колхоз"
тьху, блин
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:05
я щас бачу фонтан законотворчості сумнівної якості
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:06
Re: Політичні дискусії
50-80 км. райцентр від Києва, 1 год. електричкою.
Он новий депутат ВРУ з учотки Васєнька в темі КРЖН постить варіанти...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08
Re: Політичні дискусії
Зате по суті. Дослівно машина перекладає, а так в кожного перекладача свої фішечки. Не подобається переклад - є оригінал.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:12
Спокій в Європі базувався на дотриманні Ялтиньстких угод щодо недоторканості кордонів після переділу Європи внаслідок 2СВ. Зараз РФ порушила цю домовленість. А так як тепер кордони в Європі ніщо, то можна визнати, що або що йде підготовка до нового переділу світу, або все ж Рашу поставлять на місце, і збережуть світовий порядок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:13
Да, это очень оригинально. Бедный Джордж, так ненавидевший все советское (и так проницательно разгадавший саму суть коммунизма), должен, наверное, от КОЛГОСПА перевернуться в гробу.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:17
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